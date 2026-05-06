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▲面對外界好奇為何選擇正處於重建期的獨行俠，烏吉里直言不諱地表示，超級新星弗拉格就是唯一的「賣點」。（圖／美聯社／達志影像）

達拉斯獨行俠隊迎來重大變革，成功聘請聯盟頂尖操盤手馬賽·烏吉里（Masai Ujiri）接掌籃球事務。烏吉里曾手手打造多倫多暴龍隊的奪冠陣容，此次入主達拉斯，被視為球隊重塑聲譽與戰力的關鍵轉折。在今日的加盟記者會中，烏吉里明確揭示了獨行俠未來的重建藍圖，而核心關鍵只有一個名字：庫柏·弗拉格（Cooper Flagg）。面對外界好奇為何選擇正處於重建期的獨行俠，烏吉里直言不諱地表示，超級新星弗拉格就是唯一的「賣點」。他指出，在體育界中要找到一名「基石型球員」極其困難，而達拉斯現在已經成功「插旗」。烏吉里形容目前的競爭環境極其嚴峻：「未來7到15年，你必須面對文班亞馬（Victor Wembanyama）、唐西奇（Luka Doncic）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、愛德華茲（Anthony Edwards）和約基奇（Nikola Jokic）這些頂尖好手。你必須說服我，我有能力擊敗這些人。你的口袋裡必須掏出點東西才行，而達拉斯口袋裡的秘密武器就是庫柏·弗拉格。」談到先前關於唐西奇的交易，烏吉里引用了一句非洲諺語：「舊王逝去，新王降臨（When kings go, kings come）」。他表示，雖然東契奇這位「國王」已經離開，但獨行俠擁有一位正在成長為新王的「小王子」弗拉格，球隊必須以此建立全新的競爭思維。