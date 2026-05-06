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中華職棒中信兄弟「小可愛」江坤宇昨（5）日面對味全龍，繳出3安「猛打賞」，相隔38天再度有單場雙安的表現，兄弟總教練平野惠一今（6）日表示，江坤宇前役的內容有找回「應有的打法」，「如果我是對手，一定會很頭痛，希望他能繼續保持。」前役延長賽10局上，江坤宇短打戰術執行失敗，但最後敲出安打上壘，平野認為，江坤宇有想辦法推進跑者，但仍要正視戰術執行失敗的問題。江坤宇前役扛先發第6棒、游擊手，全場4打數3安，繼3月29日後，相隔38天再度繳出單場雙安的內容，打擊率也提升至2成06。談到江坤宇前役的表現，兄弟總教練平野惠一認為不錯，「有打出來像是阿坤應該打出來的（內容），不管是方向，或者是仰角。」平野說，如果自己是對手，看到江坤宇前役的打擊，一定會覺得很頭痛，「如果阿坤開始揮棒軌跡越來越大，一直打出無效的飛球，對手一定會覺得很幸運。」平野希望江坤宇前役的打擊內容能夠保持，甚至是越多越好，「讓對手討厭、頭痛的話，成績一定會越來越好。」不過前役延長賽10局上，江坤宇擺出短打，卻連續2球觸擊失敗，最後收棒卻敲出安打。平野表示，確實要正視戰術執行失敗的問題，但也必須稱讚江坤宇在戰術失敗後，想盡辦法推進跑者，「最後的結果是安打，這必須要去誇獎他，是值得肯定的部分。」平野直言，戰術的執行是全隊要一起共同前進，「如何確實執行，或是要怎麼去強化，失敗了沒關係，但要如何盡量替球隊貢獻，大家要去思考這個問題。」平野透露，江坤宇上場打擊前，教練團就有指示，最低限度至少要推進跑者上三壘，「要短打或進壘打還是其他的方式，我們都有討論，最後的選擇是短打，他自己也知道我們的意圖。」