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中華職棒中信兄弟近期2場比賽都與對手鏖戰到延長賽，但1分都打不下來，團隊平手時打擊率僅1成98，兄弟總教練平野惠一今（6）日受訪時坦言，過去2戰都輸在「如何搶下那分」與「如何守住那分』」，平野表示，球隊過去2年都能按照自己的劇本、理想走，「但不可能有球隊是永遠這樣順下去，當碰到不順時，能不能利用這段時間變強，才是關鍵。」近年處於A段班的兄弟，今年開季卻跌落谷底，前25戰繳出7勝17敗1和的成績，目前排名聯盟墊底，團隊打擊率2成32排名第5，僅優於樂天桃猿。團隊領先、落後、平手時的打擊率分別是2成47、2成47、1成98，過去2戰，兄弟與台鋼雄鷹、味全龍都鏖戰到延長賽，但都未拿下分數，最後都被說再見。兄弟前役10局上、11局上都有機會搶下超前分，最後都被龍隊三壘手劉基鴻的美技化解，被問到是不是運氣差了點，兄弟總教練平野惠一反而認為選手們更多的是感到不甘心。連2場延長賽得分都「掛蛋」，平野說，「2場都輸在『如何搶下那分』與『如何守住那分』，我相信選手們一定有很多想法。」平野直言，身為職棒選手，就是要深入去追求「哪邊可以做更好」的點，「球隊目前的狀況沒辦法按照自身設定的劇本走，無法稱心如意的狀況比較多。」平野指出，「過去年2年，我們跟其他隊相比，算是比較能照著自己的劇本、理想走的球隊。但不可能有球隊是永遠這樣順下去，畢竟其他隊也是帶著不甘心的心情全力補強，（對手）選手們也是加倍努力，為了今年去備戰，一定會有這種沒辦法順利的時候。」平野直言，碰到不順時，能不能利用這段時間變強，才是關鍵。