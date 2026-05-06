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▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹來台第3年，是中職近年來最具代表性的洋砲。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.19）

▲味全龍過去曾有過4名洋砲，總教練葉君璋表示，洋砲的成績不能只看1個月，過了1季回頭來看才準。（圖／記者陳柏翰攝,2026.5.5）

中華職棒富邦悍將洋砲邦力多（LuisLiberato）昨日因家庭因素與悍將提前終止合約，短暫在中職留下19場出賽、2成29、0轟的成績。味全龍2021年回歸一軍時，也有過補強洋砲的經驗，龍隊總教練葉君璋今（6）日受訪時指出，以對手視角來看，邦力多感覺「還沒適應」，「台灣的洋砲太少，某種程度他只能跟魔鷹（Steven Moya）比，這樣壓力就大了，如果跟韓國一樣每隊都有洋砲，他可以去參考，但在台灣前面就只有魔鷹。」葉總直言，要找到像魔鷹一樣的洋砲需要一點運氣，「因為他的錢是台灣出得起的錢，來了之後又打得很好，那就是運氣好（撿到寶）。」悍將洋砲邦力多昨日因個人家庭因素提出離隊，悍將球團基於尊重選手個人考量的想法，同意提前終止合約。邦力多留下19場，70打數敲出16安，貢獻5分打點，打擊率2成29。身為曾擁有過洋砲的過來人，龍隊總教練葉君璋以對手視角來看邦力多，直言「還沒適應」，「很多洋砲第1個月沒什麼安打、打擊率很低，你等年底再看他（成績），又回到20、30轟的數字。」葉總認為洋砲的成績是要用時間去證明，「講真的，叫他一個月就適應，其實也沒那麼容易。台灣現在也不是說你隨便來就可以打好的，沒那麼簡單。」葉總指出，邦力多這段時間打擊的感覺「放得沒有很開」，並提出一個很重要的觀點，「台灣的洋砲太少，某種程度他只能跟魔鷹比，這樣壓力就大了。」葉總直言，魔鷹來台灣已經3年了，全壘打一直打，「這樣（邦力多）會不會有壓力，他知道大家都拿他跟魔鷹比。」葉總認為，如果各隊都有洋砲，邦力多的處境可能就會不一樣，成績也不會不一樣，「這算無形的壓力影響到他（發揮），我覺得真的台灣洋砲太少，像韓國每隊都有洋砲，他可以去參考，在台灣前面就只有魔鷹。」葉總也拿前打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）的經驗跟媒體分享，「克魯茲講過，他剛去日本火腿的時候，是真的打不到，因為配球模式與各方面都跟他想像不一樣，但經過一段時間，看他後面打得多好。」葉總直言，洋砲的成績都很難講，「打1年之後再來評價。」龍隊2021年回歸中職一軍，前2年有洋砲保障名額，一共找了4名洋砲，分別是赫雷拉（Rosell Herrera）、鈦龍（Telvin Nash）、龍德力（Ronny Rodriguez）、谷德溫（Brian Goodwin），除了赫雷拉成績繳出中規中矩的成績外，其餘3位洋砲的未達到補強效果。葉總認為，要找到中職球隊花得起、價錢合理的，又能繳出好成績的洋砲，要有點運氣，「如果（預算）無限，那可能就不用運氣，但你要便宜又好成績，這才是運氣的問題。」葉總認為，台鋼雄鷹的洋砲魔鷹來台打出實績，可以算是「運氣」的一環，「因為他的錢是台灣出得起的錢，來了之後又打得很好，那就是運氣好（撿到寶）。不然像日本那種幾百萬美金在請的，我們根本請不起，那個不是運氣，那是『提錢』去找。」葉總表示，中職的市場很難花幾百萬美元找洋砲，「能花合適的錢找到魔鷹這型態，真的就要有點運氣。」