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2026年世界桌球團體錦標賽於英國倫敦進入16強淘汰賽，台灣男團今（6）日迎戰實力不俗的丹麥隊，展現出極佳的抗壓性。雖然前兩點賽事皆由對手先行取得局數領先，但馮翊新、林昀儒隨即找回節奏，也由郭冠宏成功「關門」，最終以點數 3：0 完封丹麥，成為本屆首隊闖進男團8強的隊伍。第一點由馮翊新率先出戰丹麥好手格羅斯（Jonathan Groth），他在開局連丟兩局的極度劣勢下，展現驚人韌性連追三局，並在決勝局驚險勝出，終場以5：11、5：11、11：7、11：8、13：11為台灣隊先拔頭籌。在上一場擔任開路先鋒的「沈默殺手」林昀儒，這次第二點對陣林德（Anders Lind），雖然首局意外失守，但隨後迅速調整戰術，憑藉犀利的進攻連下三城，中間兩局甚至都是大比數獲勝，以7：11、11：4、11：3、11：9助隊取得聽牌優勢。擔綱第三點的17歲小將郭冠宏展現初生之犢氣勢，面對拉斯穆森（Tobias Rasmussen）除第二局微幅落後外，其餘三局皆有效掌控局勢，11：4、10：12、11：7、11：6收下最終勝利。最終台灣男團以3：0的比數大勝丹麥，也是繼打敗塞爾維亞後，再度完封對手，保留體力。如今台灣男團順利挺進8強賽，下一戰對手將是瑞典與克羅埃西亞之間的勝方。其中，瑞典一哥「小莫」莫雷加德（Truls Möregårdh）目前世界排名第2，也是台灣一哥「小林同學」林昀儒的好友，更是熟悉彼此的老對手，林昀儒目前世界排名第7，若兩人交手將上演男單巔峰之戰。