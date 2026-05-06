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中華職棒味全龍「天哥」郭天信昨日（5）日前3打席敲出全壘打、三壘安打以及一壘安打，聽牌「完全打擊」，不過第4、5打席分別是一壘安打以及敬遠保送，最後與紀錄擦肩而過。郭天信今（6）日表示，前2打席打完就有想到「完全打擊」，但沒有刻意追求，「球隊能贏球比較重要。」此外，郭天信與隊友劉基鴻寫下中職史上同場、同隊「首局首打席全壘打+再見全壘打」的紀錄，他笑說知道這件事，「我PTT常客，蠻神奇的，有頭有尾頭尾。」郭天信前役扛龍隊開路先鋒、中外野手，首局首打席就從兄弟先發投手「美美」鄭浩均手中敲出陽春砲，3局下第2打席敲出右外野三壘安打，5局下第3個打席，郭天信擊出中間方向穿越安打，正式聽牌「完全打擊」，不過8局下第4個打席敲出一壘安打，10局下第5打席遭到敬遠，最終與紀錄擦肩而過，郭天信今日表示，沒能達成「完全打擊」雖然可惜，但球隊最終能贏球比較重要，「前2個打席打完就有想到這件事，但也沒有想太多，還是要先把球擊好，才有機會成為安打，當然會去想（紀錄），但我還是要把自己該做的事情先做好。」除了錯失「完全打擊」，郭天信連續24次連續盜壘成功的紀錄也在前役中斷，他解釋其實起跑的timing還不錯，「主要是我自己Miss，我有聽聲音，以為是打到球，就煞車一下，轉頭過來就死了。」對於紀錄中斷，郭天信淡定看待，「葉總開玩笑說，趕快死一死也好，後面比較不會想太多。」雖然無緣挑戰「完全打擊」，但郭天信仍與隊友劉基鴻寫下同場、同隊「首局首打席全壘打+再見全壘打」的中職新紀錄，他笑說知道這件事，因為自己的「PTT常客」，「蠻神奇的，有頭有尾頭尾。」