我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界桌球團體錦標賽於英國倫敦展開16強淘汰賽，台灣女團繼昨日險勝波多黎各後，今（6）日強碰宿敵香港隊。在當家一姊鄭怡靜缺陣的情況下，台灣女將再度發揮驚人韌性，連兩天與對手激戰至最後一刻。雖最終以點數2：3惜敗、無緣8強，但18歲小將葉伊恬在此戰兩點全勝，也讓全世界看見台灣女單選手未來的爆發力。此役台灣女團展現極佳鬥志，第一點同樣派出「開路先鋒」彭郁涵，首點對戰世界排名第35名的香港好手杜凱琹，杜以 11：3輕鬆拿下首局，不過第二局彭郁涵找回節奏，在關鍵分展現大心臟，以12：10扳平戰局。然而，經驗老道的杜凱琹隨即在後兩局展開攻勢，導致彭郁涵失誤增多，最終以3：11、12：10、7：11、8：11失第一點。第二點由葉伊恬迎戰蘇籽童，葉伊恬在首局 9：11惜敗後，迅速修正進攻點位，連下兩局取得領先。雖第四局被蘇籽童強勢扳平，但進入決勝局後，葉伊恬展現極佳的護球能力，多次抵擋住對方強攻，最終以9：11、11：7、11：6、6：11、11：7奪下勝果，助台灣隊強行扳回一點，也點燃全隊氣勢。老將陳思羽在第三戰出戰世排96名的吳詠琳，陳思羽開局狀態火熱，但吳詠琳隨即在第二局還以顏色。關鍵出現在第三局，雙方一路拉鋸至「Deuce」，陳思羽雖數度獲得局點機會，惜最終以13：15讓出，這局也成了戰局轉捩點。隨後第四局陳思羽難敵對手猛烈攻勢，以11：6、2：11、13：15、5：11落敗，台灣隊陷入1：2的點數落後。戰局來到不容有失的第四點，葉伊恬再次上場，對決杜凱琹。葉伊恬此役發揮淋漓盡致，開局便以 11：5先聲奪人。雖中段遭杜凱琹連趕兩局，但在退無可退的第四局與第五局，葉伊恬展現驚人的強心臟追趕兩局，最終以11：5、8：11、4：11、11：9、11：7，爆冷擊敗杜凱琹，讓台灣球迷沸騰。進入關鍵第五點「關門戰」，由彭郁涵對戰吳詠琳。前兩局雙方互咬比分，彭郁涵展現頑強鬥志，分別戰至極小分差落敗，第三局則被拉開比數，彭郁涵以11：13、9：11、4：11敗下陣。台灣女團最終以2：3的總點數不敵香港，止步16強，但年輕小將與老將攜手奮戰的精神，已贏得掌聲。此外，台灣男團今天則以點數3：0完封丹麥，提前拿下8強門票。