洛杉磯道奇隊近期在安打慶祝動作上不斷推陳出新，除了球迷熟知的弗里曼（Freddie Freeman）式扭腰與大谷翔平帶起的「七龍珠」慶祝動作外，上周末對陣聖路易紅雀隊時，場上出現了一個全新的「高踢腿」動作。這項新動作的靈感來源並非來自流行文化，而是源於球隊新人拉辛（Dalton Rushing）一次挫折後的反應。
「壞小子」拉辛意外一踢 踹出新慶祝姿勢
這項新慶祝動作的首秀是由外野手艾力克斯·考爾（Alex Call）在周一對戰紅雀時發起，當時他擊出代打安打後，朝向休息區做出了一記顯眼的高踢腿。
根據《加州郵報》記者傑克·哈里斯（Jack Harris）的報導，這個動作起源於上周日的一場比賽。當時道奇以一分之差飲恨，新人拉辛在最後一個出局數遭到三振，由於極度挫折，他走回休息區時憤怒地踢腿發洩，甚至還讓一旁的山本由伸趕緊閃躲。對此，道奇隊內有球員表示，這個動作代表「我們需要把負能量踢走（Kick away the negativity）」。
從低潮中突圍 道奇盼藉此「踢」走霉運
道奇隊近期的火力稍微沉寂，在過去五場比賽中有四場得分不超過兩分，引發不少球迷焦慮。然而，這記代表「踢走負能量」的慶祝動作似乎帶來了轉運效果。道奇在周一以4：1擊敗舊隊友梅伊（Dustin May）領軍的紅雀，緊接著又在周二以8：3大勝太空人，周三2：1贏球拿下3連勝。
在周二的比賽中，包含佛里曼、史密斯（Will Smith）、塔克（Kyle Tucker）與弗里蘭（Alex Freeland）等強棒皆有單場多安打的表現。雖然大谷翔平與赫南德茲（Teoscar Hernández）仍在尋求完全甦醒，但道奇隊員們顯然正透過這項新動作來凝聚氣勢，展現將低潮踢出大門的決心。
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這項新慶祝動作的首秀是由外野手艾力克斯·考爾（Alex Call）在周一對戰紅雀時發起，當時他擊出代打安打後，朝向休息區做出了一記顯眼的高踢腿。
根據《加州郵報》記者傑克·哈里斯（Jack Harris）的報導，這個動作起源於上周日的一場比賽。當時道奇以一分之差飲恨，新人拉辛在最後一個出局數遭到三振，由於極度挫折，他走回休息區時憤怒地踢腿發洩，甚至還讓一旁的山本由伸趕緊閃躲。對此，道奇隊內有球員表示，這個動作代表「我們需要把負能量踢走（Kick away the negativity）」。
從低潮中突圍 道奇盼藉此「踢」走霉運
道奇隊近期的火力稍微沉寂，在過去五場比賽中有四場得分不超過兩分，引發不少球迷焦慮。然而，這記代表「踢走負能量」的慶祝動作似乎帶來了轉運效果。道奇在周一以4：1擊敗舊隊友梅伊（Dustin May）領軍的紅雀，緊接著又在周二以8：3大勝太空人，周三2：1贏球拿下3連勝。
在周二的比賽中，包含佛里曼、史密斯（Will Smith）、塔克（Kyle Tucker）與弗里蘭（Alex Freeland）等強棒皆有單場多安打的表現。雖然大谷翔平與赫南德茲（Teoscar Hernández）仍在尋求完全甦醒，但道奇隊員們顯然正透過這項新動作來凝聚氣勢，展現將低潮踢出大門的決心。