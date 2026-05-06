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中華職棒中信兄弟今（6）日持續做臺北大巨蛋交手味全龍，兄弟開局靠著黃韋盛的高飛犧牲打先馳得點，9局上打線串連加上岳政華開轟，一舉攻下5分；兄弟先發投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）此役威風八面，繳出6局無失分好投加上牛棚合力守成，終場兄弟就以6：0完封龍隊，終止近期3連敗，龍隊則是終止2連勝。此役兄弟推出王牌洋投羅戈先發交手龍隊洋投魔神龍（Marcelo Martinez）。兄弟開局就先發制人，雙箭頭張仁瑋、岳政華接連敲安，許基宏雖然飛球出局，但陳俊秀擊出內野安打，兄弟一出局攻佔滿壘，黃韋盛補上高飛犧牲打，但二壘跑者岳政華回壘不及，遭到觸殺出局，兄弟僅拿下1分。龍隊在3局下展開反攻，林辰勳敲安後藉由捕逸上到得點圈，雖然劉俊緯遭到三振，但郭天信擊出左外野安打，林辰勳搶攻本壘卻被許庭綸的雷射肩組殺在本壘前，最後劉基鴻飛球出局，龍隊無功而返，兄弟仍以1：0領先。9局上兄弟攻勢再起，江坤宇敲安、陳統恩選到保送，雖然宋晟睿短打戰術失敗，但許庭綸、岳東華串連安打，兄弟攻下3分，隨後岳政華開轟，2分砲替兄弟擴大取得6：0領先。羅戈此役主投6局無失分，兄弟在7局上啟動牛棚，江忠城登板，一出局後林辰勳敲安，雖然江忠城解決劉俊緯，但又被郭天信擊出安打，兄弟決定換投，由錢可倫登板後解決陳子豪，「拆彈」成功讓龍隊留下殘壘。8局下呂彥青中繼1局無失分，9局下陳琥登板「關門」，雖然一度被攻佔得點圈，但仍抓下最後3個出局數，終場兄弟就以6：0完封龍隊，終止近期3連敗，龍隊則是終止2連勝。魔神龍此役同樣主投6局，僅失掉開局的1分，但未獲打線奧援，最終吞下本季首敗。