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▲半場結束，特攻靠著變陣的防守52：47取得5分領先。半場打完，國王由奧帝攻下全隊最高的11分，特攻則由馬可攻下12分。（圖／TPBL提供）

▲儘管曾文鼎在讀秒階段砍進續命的三分，最終特攻仍以90：96不敵國王，無緣季後賽門票。（圖／TPBL提供）

新北中信特攻今（6）日在和平籃球館主場迎戰衛冕軍新北國王，連兩天上演「同城對決」。在這場誰贏誰晉級季後賽的比賽中，雙方互有領先，最終國王在杰倫連兩戰手感火燙，此役挹注22分領軍下96：90險勝特攻，完成先讓一勝後下剋上的奇蹟。首節中信特攻頻頻肆虐禁區，讓昨日表現亮眼的蘇士軒一開始就身背2次犯規。不只能在禁區砍分，謝亞軒、林任鴻接連在外線開炮。國王在首節中段換上王柏智，由他當起奇兵砍進全隊的第一顆三分，還個人連砍5分。首節打完雙方戰成平手，兩隊罰球總數竟然多達19次。次節剛開局雙方狀況比較多，不只奧帝被吹技術犯規，林書緯還因為球衣正面號碼掉了被換下場，耽誤一些時間。此時國王先穩住陣腳，林彥廷、飛米、奧帝打出一波10：1的高潮，將分差稍微拉開至上半場最大的9分。但國王的領先很快就被弭平，雙方開始進入拉鋸戰，你來我往後國王在次節末段陷入得分荒，讓特攻在最大領先來到7分。半場結束，特攻靠著變陣的防守52：47取得5分領先。半場打完，國王由奧帝攻下全隊最高的11分，特攻則由馬可攻下12分。雙方易籃再戰後，國王靠著奧帝、杰倫連線連拿10分，瞬間又將比分超前，加上林書緯快攻上籃還賺到1罰，把氣勢完全帶到國王這邊，值得注意的是，奧帝與杰倫在第三節前半段就吞下4犯，蘇士軒也身背5犯。在馬可無法上場的情況下，特攻只能換上曾文鼎撐場，特攻就剩單洋將與國王抗衡，雙方都出狀況也替後面的戰局埋下變數。第三節結束，國王暫時以73：69領先。決勝節特攻靠著防守變陣以及林韋翰的挺身而出，瞬間追近比分，一度只剩一個球權的差距。已經少了一個洋將的特攻，在第四節還剩3分鐘左右時內馬又6犯畢業，就只剩飛克單洋將應戰。儘管曾文鼎在讀秒階段砍進續命的三分，最終特攻仍以90：96不敵國王，無緣季後賽門票。