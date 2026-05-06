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中華職棒富邦悍將今（6）日在新莊球場迎戰樂天桃猿，悍將此役火力全開，首局就從打爆桃猿先發投手，魔爾曼（Kyle Marman ），單局攻下4分，3局下再攻2分奠定勝基，悍將先發投手李東洺此役主投5.2局失1分，牛棚輪流登板合力守成，終場悍將就以7：1擊退桃猿，送給桃猿4連敗。悍將此役推出土投李東洺交手桃猿洋投魔爾曼，悍將開局就先發制人，開路先鋒池恩齊敲安帶起攻勢，悍將單局7支安攻下4分，取得4：0領先。3局下悍將攻勢再起，林澤彬選到保送，戴培峰補上三壘安打、蔡佳諺高飛犧牲打，悍將再添2分，取得6：0領先。4局下張育成、范過宸敲安，悍將攻佔一、三壘，孔念恩一壘滾地球形成本壘夾殺，雖然張育成出局，但悍將仍維持二、三壘有人的局面，林澤彬把握賺打點機會，高飛犧牲打替悍將打下第7分。5局上桃猿展開反攻，宋嘉翔保送上壘，一出局後陳晨威、林子偉、梁家榮連續敲安追回1分，李東洺隨後回穩，三振李勛傑後再解決劉子杰。此役李東洺主投5.2局失1分，悍將牛棚輪番登板，賴鴻誠中繼0.1局無失分，陳品宏、李建勳各中繼1局皆無失分，9局上李吳永勤登板「關門」，雖然一度被攻佔得點圈，但李吳永勤及時回穩，連續抓下3個出局數，終場悍將就以7：1擊退桃猿，送給桃猿4連敗。