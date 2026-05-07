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▲對於格林而言，勇士隊史最佳前三個席位毫無懸念地留給了共同奪下四冠的「三巨頭」——史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）、克萊·湯普森（Klay Thompson）以及他自己。（圖／美聯社／達志影像）

▲格林選擇科爾並非毫無道理。科爾在接掌勇士兵符的前8年內就奪下4座總冠軍，並帶領這支長達40年未曾奪冠的球隊重返榮耀。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊老將格林（Draymond Green）近日在受訪時，針對隊史「總統山」（Mount Rushmore，意指最具影響力的四位代表人物）給出了自己的名單。令人驚訝的是，兩屆總冠軍賽MVP得主「KD」杜蘭特（Kevin Durant）並未入選，格林將最後一個名額投給了現任總教練科爾（Steve Kerr），引發球迷熱烈討論。對於格林而言，前三個席位毫無懸念地留給了共同奪下四冠的「三巨頭」——史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）、克萊·湯普森（Klay Thompson）以及他自己。然而，第四個人的選拔卻充滿爭議。在眾多傳奇球星如杜蘭特、伊古達拉（Andre Iguodala）、瑞克·貝瑞（Rick Barry）以及張伯倫（Wilt Chamberlain）之間，格林最終選擇了總教練科爾。格林在節目《Post Moves》中向主持人坎達絲·帕克（Candace Parker）與阿莉雅·波士頓（Aliyah Boston）表示：「柯瑞、柯爾、湯普森以及格林，我認為沒有別的排法了。」雖然有人認為球員的影響力大於教練，但格林選擇科爾並非毫無道理。科爾在接掌勇士兵符的前8年內就奪下4座總冠軍，並帶領這支長達40年未曾奪冠的球隊重返榮耀。與此同時，其他遺珠也各有無法入選的理由，杜蘭特雖然擁有兩座總決賽MVP，但在勇士隊僅效力3個球季。伊古達拉身為四冠功臣及2015年總決賽MVP，其背號9號球衣已於今年2月退役，但在格林心中，科爾的影響力更勝一籌。瑞克·貝瑞雖然是1975年奪冠功臣兼總決賽MVP，但代表性仍不敵當代王朝成員。至於張伯倫雖然數據驚人，但在勇士隊效力期間並未奪下任何總冠軍。杜蘭特本有機會成為勇士隊史總統山的當然人選，NBA歷史上僅有10位球員能為同一支球隊奪下兩次以上的總冠軍賽MVP，而杜蘭特是唯一一位可能被排除在總統山之外的球員，主因仍是在灣區停留的時間太短。