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TPBL季後挑戰賽今（6）日上演生死決戰，新北國王在「同城對決」中再次展現韌性，以96：90逆轉擊敗新北中信特攻，完成「讓一追二」的下剋上壯舉，成功挺進季後賽。賽後，國王總教練洪志善大讚球員執行力，並點名王柏智首節的奇兵表現是球隊能夠Hold住比賽節奏的重中之重。國王在例行賽對戰特攻處於1勝5敗的絕對劣勢，卻在季後賽舞台完成下剋上。總教練洪志善坦言，教練團這幾天幾乎都研究到凌晨三點才睡，「我們做了一個例行賽從沒對中信做過的防守計畫，就是要讓對方措手不及。要稱讚球員們，在短短三天內就能消化並執行這麼大的戰術調整。」本場比賽國王靠著杰倫砍下22分、林書緯挹注17分是最大功臣，但洪志善特別點名奇兵是王柏智。他在首節上場連拿5分，穩定住開局就落後的局勢，「雖然那5分沒能立刻逆轉，但柏智把比賽節奏Hold住了，這是掀開壓力鍋的第一個關鍵。」昨日賽後林書緯曾霸氣宣告要「帶奧帝進季後賽」，這番發言連奧帝的母親都非常關注。奧帝賽後開玩笑說：「我媽今天早上九點、十點一直打電話給我，就是因為看到書緯說要為我贏球的新聞。」隨後奧帝收起笑容致謝：「我跟書緯共事三、四年了，他就像我的兄弟。他在這一整季都展現了絕佳的領導力，我真的無法用言語表達他對這支球隊的重要性。」他強調，季中更換教練並不輕易，但在眾人質疑下連贏兩場，證明了國王是一支非常有韌性的球隊。面對背靠背賽程，林書緯坦言許多球員身體非常疲累，導致開局命中率不佳，甚至出現許多球「投短了」的情況，「我覺得就是要靠教練團給我們的策略與細節，專注在防守，我們今天確實做到了。」國王挺過挑戰賽試煉後，下一輪將對上由本季持續穩坐戰績龍頭的桃園雲豹。對於接下來系列賽的佈局，洪志善笑說：「之前完全沒想到雲豹的事，因為沒過中信這關，想下一輪都太遠了，現在我們要開始研究他們了。」