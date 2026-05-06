我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒中信兄弟當家捕手高宇杰今（6）日蹲捕時，遭到味全龍打者王順和的擦棒球擊中手指，雖然經過簡單治療後繼續蹲捕，但仍在下個半局退場休息。兄弟球團賽後表示，高宇杰手指有腫脹的現象，總教練平野惠一則坦言很擔心，「其實小高（高宇杰）是不太會喊痛的選手。」平野透露，當下原本就想換人，但高宇杰認為自己沒問題，「可能會讓他去醫院檢查一下。」高宇杰此役扛先發第7棒、捕手，4局下蹲捕時，遭到龍隊王順和的擦棒球擊中手指，雖然高宇杰戴著面罩，但可以從肢體動作感受出相當疼痛，兄弟防護員與捕手教練王俊杰立刻上場關心高宇杰的狀況，經過簡單治療，高宇杰選擇續留在場上，不過5局下就被替換，由陳統恩接替蹲捕。兄弟球團賽後表示，高宇杰的手指有腫脹的現象。兄弟總教練平野惠一坦言，「其實小高（高宇杰）是不太會喊痛的選手。」平野透露，當下本來馬上就要換人，「但他一直說『沒關係、我可以』，就繼續進行比賽。」不過兄弟教練團保險起見，仍在5局下將高宇杰換下場治療，「可能會讓他去醫院檢查一下。現在就是先冰敷，然後觀察他的狀況。」高宇杰近期打擊狀況相當火燙，昨日對龍隊4打數敲出3安，完成本季首次「猛打賞」，此役2打數又敲出1安，無奈因傷提前退場，賽後打擊率提升至2成86。