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中華職棒中信兄弟王牌洋投羅戈今（6）日對味全龍繳出6局無失分好投，不僅率隊止3連敗，還奪下本季個人第2場勝投，羅戈賽後表示，除了相信自己，還百分之百信任隊友，「帶著這個信念，結果會越來越好。」有趣的是，羅戈將自己鬍子刮掉了，他笑說可以算是一種改運的方式，羅戈透露，在家鄉除了刮鬍子，改變造型、穿搭也能有改運的效果。此役面對龍隊打線，羅戈主投6局無失分，僅被敲出3安，送出9次三振、4次保送，防禦率下降至3.00，也奪下本季第2勝，並且是本季首度無失分。今日率隊成功止敗，賽後羅戈表示，全隊都一直保持一樣的期望，每天努力練習，上場就把100%的表現拿出來，「我百分之百相信隊友，相信我們會越來越好。」羅戈說，從來到中職發展第1年，就是相信自己能夠做到的事情，「再來就是相信隊友，我身後的隊友有非常好的守備，帶著這個信念，結果會越來越好。」賽後羅戈將勝利球送給左外野的象迷，他指出，外野有位球迷每當他先發時，都會舉著委內瑞拉的國旗，「這讓我覺得很有家的感覺，所以決定把這顆球送給那位球迷。看到國旗在揮舞，身為委內瑞拉人感到驕傲，我也覺得很感動。」有趣的是，羅戈將鬍子給刮掉了，球迷形容刮了鬍子的羅戈變成「帥戈（帥哥）」，他聽到後很不好意思。羅戈笑說，「這也算是一種改變運勢的方式。」羅戈透露，在家鄉不一定是刮鬍子可以改運，更換頭髮造型、換穿別的衣服也可以。為何會刮掉鬍子，羅戈的理由很簡單，「今天早上起床照鏡子，就覺得今天該刮鬍子了，所以就全部刮掉了。」兄弟總教練平野惠一賽後則稱讚羅戈的表現，「上一場比賽，他的失分比對方投手還要多，他有意識到這一點。」平野指出，雖然此役羅戈用球數比較多，但仍完美壓制龍隊打線，「雖然野手有發生失誤，他都有很好地幫忙cover。」不過平野還是點出羅戈需要改善的空間，「在壘上有跑者時，不管是牽制，還是想辦法壓制跑者，這部分還要再提升。」