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新北中信特攻在今（6）日的季後挑戰賽關鍵戰中，以90：96不敵新北國王，成為TPBL唯一一支連續兩季無緣季後賽的球隊。隊史捧過金盃如今陷入低潮，賽後中信特攻領隊劉志威針對球隊本季表現進行總結，坦言休賽季勢必會進行深刻檢討，且不排除教練團有異動的可能性，最後更是以「艱苦」二字總結今年賽季。談到本季的失利，劉志威僅以「艱苦」兩字形容。他指出，球隊從開季到季末一直與傷病共存，包括林韋翰膝蓋反覆發炎、阿巴西代表國家隊征戰後帶傷回歸、以及謝亞軒等核心球員在球季中始終與傷痛共存。更令人遺憾的是，洋將馬可在今日比賽下半場因傷無法出戰，劉志威透露：「目前初步判斷為腳跟腱撕裂。」在關鍵時刻無法以完整戰力應戰，成為特攻連兩年止步挑戰賽的最大遺憾。對於球隊核心阿巴西在挑戰賽兩戰35投僅9中的冰冷手感，劉志威仍給予肯定：「阿巴西是非常有責任感、企圖心很強的球員。如果他未來對比賽的理解能再進步，穩定性就會更高，這也是我們對他的期待。」然而，面對連續兩季結果不如預期，教練團的去留成為外界關注的焦點。劉志威表示：「休賽季勢必要做一些調整，教練團的部分確實有很大討論空間，但還需要進一步評估，不會馬上做決定。」對於洋將選才，他也強調未來並不排斥任何類型的球員加入。儘管最終無緣季後賽留下遺憾，中信特攻在主場經營上依舊繳出亮眼的成績單。劉志威欣慰表示，球隊堅持「親子路線」與「在地化經營」已見成效。本季特攻場均進場人數維持在4500人左右，加計贊助商與套票銷售，整體表現較上一季成長約一成。劉志威說：「在目前籃球環境競爭激烈且不穩定的情況下，球迷人數的成長是對球團經營方向最大的認可，也是我們繼續前進的動力。」