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中華職棒中信兄弟昨（6）日以6：0完封味全龍，終止近期的3連敗，不過前役開賽時跑壘、守備都出現失誤，1局上二壘跑者岳政華回壘不及遭到觸殺，1局下外野手許庭綸突然跌坐在地上，讓必死飛球變成得點圈危機。兄弟總教練平野惠一賽後指出，岳政華的跑壘確實需要再多注意傳球路徑；許庭綸則是接球時重心容易上飄，必須運用膝蓋去調整、維持重心，「讓視線不會上下晃動，這部分他必須要特別注意。」前役兄弟開局就攻佔滿壘，黃韋盛敲出高飛犧牲打，中外野手郭天信接到球後，立刻回傳本壘，雖然沒抓到三壘跑者，但捕手林辰勳立刻傳向二壘，岳政華回壘不及，遭到觸殺出局，兄弟僅拿下1分。兄弟總教練平野惠一賽後表示，岳政華的跑壘確實是失誤，「那時候1出局滿壘，然後是中外野飛球，當外野手回傳本壘時，傳球路勁的這條線比較靠近三壘，2名跑者同時起跑時，就要特別注意。」此外，1局下兄弟在防守時也發生失誤，龍隊陳子豪敲出左外野深遠飛球，左外野手許庭綸原本已經就定位，卻踉蹌倒地，讓陳子豪輕鬆上二壘，紀錄上為守備失誤。平野表示，許庭綸有一個習慣，就是在接飛球時，身體重心容易往上飄，「所以他必須意識到，要運用膝蓋來調整、維持重心，讓視線不會上下晃動，這部分他必須要特別注意。」平野指出，膝蓋的調整與轉身的動作有關聯，「希望他之後可以進步成球打出去的瞬間，就能預測到落點在哪裡的選手。」平野認為，以兄弟目前的外野陣容，其實是許庭綸競爭的好機會，「希望他隨著出賽數增加，可以有更好、更快的成長。」