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費城76人隊今（7）日在季後賽次輪第二戰迎戰紐約尼克，賽前卻傳出震撼彈。原先被列為「出賽成疑」的當家球星恩比德（Joel Embiid），在開賽前幾小時因髖部與腳踝傷勢確定無緣此場關鍵對決。總教練納斯（Nick Nurse）受訪時透露，恩比德得知無法上場時神情難掩失落，對此真心感到非常難過。恩比德在例行賽末段才剛接受完盲腸炎手術，被迫缺席了最後三場例行賽、附加賽，以及首輪對陣波士頓塞爾提克的前三場賽事。沒想到在準決賽對戰尼克的第一戰慘敗後，恩比德的身體再度出現負面的反應，經醫療團隊評估後，最終決定強制讓他休戰。「他真的很失望，」76人總教練納斯賽前受訪時表示，「他非常渴望能上場。對他來說，剛從盲腸炎手術中這麼快回歸已經非常不容易，他付出了極大的努力，就是為了能在場上與隊友並肩作戰。」儘管恩比德本人求戰心切，但面對髖部與腳踝的雙重傷勢，76人醫療團隊最終選擇採取保守一點的措施。納斯語帶遺憾地說：「醫療團隊與所有人都一致裁定他不能打，他的身體狀態確實無法支撐比賽。從他的反應我可以看得出來，他是發自內心的悲傷。」恩比德在首輪對戰塞爾提克的第四戰強勢回歸後，曾帶領76人在隨後的四場比賽中奪下三勝，最終完成下剋上淘汰東區第二種子。如今再次因傷倒下，對正處於劣勢的76人來說，無疑是致命的打擊。目前76人球團將安比德的傷勢列入「每日觀察名單（Day-to-Day）」。這意味著他是否回到費城主場參加第三戰，目前仍是未知數。在失去禁區神塔的情況下，76人必須在接下來的比賽中找到替代方案，否則戰局恐將迅速倒向尼克。不過76人在少了恩比德的決定下與強權尼克打的異常激烈，今日的比賽目前打到第2節還剩3分08秒之際，76人甚至還以2分領先尼克，展現出與上一場截然不同的拚戰風貌。