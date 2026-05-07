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洛杉磯湖人隊在西區季後賽次輪首戰慘敗給奧克拉荷馬雷霆後，當家球星唐西奇（Luka Doncic）的回歸成為紫金軍團能否續命的關鍵。今（7）日唐西奇受訪時首度揭露詳細傷情，表示醫生最初判定二級腿後腱拉傷需休養8週，目前他雖然已經開始跑步，但對於何時能回歸賽場仍無法給出明確答案。唐西奇自4月初受傷以來已缺陣超過一個月，他今日在傷後首度受訪時透露：「做完MRI的那天，醫生告訴我腿後腱二級拉傷需要8週的康復時間。我正盡一切努力配合流程，目前進展順利，但我確實是跟著8週的預期週期開始復健的。」雖然唐西奇表示自己每天感覺越來越好，而且已經開始進行跑步訓練，但目前仍未進入「身體接觸」的對抗練習。當被問及是否能在系列賽回到洛杉磯打G3、G4時披掛上陣，唐西奇語帶保留，只強調會「日復一日」觀察狀況，還是無法給出明確的復出時間表。唐西奇表示：「這對我來說很困難，因為我之前有過早復出的經歷，結果並不好。」他進一步說道：「這次必須更加小心。我正在做一切復健的手段，包括高壓氧艙、冷水浴等，但這次的傷勢確實和以往不同。」為了加速恢復，唐西奇在受傷後曾前往西班牙接受治療，並進行了PRP療法，「我去了西班牙做PRP治療，大家都知道那邊在這方面非常專業。」唐西奇說，「而且我也和湖人隊醫溝通過，大家一致同意我去。」他說自己一共接受了4次注射，每次間隔4天，這也是他在當地停留較長時間的原因。坐在板凳席眼睜睜看著湖人在G1遭到18分血洗，唐西奇也對這支例行賽龍頭與衛冕軍表達了高度敬意。當被問到現在這支雷霆隊與兩年前他效力達拉斯獨行俠時所面對的雷霆有何不同時，他給出了非常簡單卻沉重的評價。「他們是一支完全不同的球隊，」唐西奇說道，「他們現在是全聯盟最好的球隊，擁有非常多能打球的球員，這真的很艱難。這裡的主場氛圍也令人難以置信，我們必須時刻保持團結。」他甚至形容現在的雷霆隊就像是一頭「不同的野獸」。湖人目前在系列賽以0：1落後，且本季包含例行賽在內，對戰雷霆已吞下5連敗，場均淨輸分極高。在唐西奇幾乎確定缺席第二戰的情況下，詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）必須在客場尋求奇蹟，否則帶著0：2的劣勢回到主場，紫金軍團的2025-2026賽季恐將提前畫下句點。