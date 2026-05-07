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金州勇士防守靈魂「追夢」格林（Draymond Green）今（7）日在擔任《Inside the NBA》節目客座嘉賓時，首度公開談論自己充滿不確定性的未來。面對今夏價值2760萬美元的球員選項，格林罕見地展現感性一面，直言自己從未想過穿上其他球隊的球衣，但也理智地強調，這需要球團與他有相同的共識。談到是否會改投他隊，格林堅定表示：「我不想這樣。這不是我過去幾年對職業生涯末期的想像。職業生涯初期你可能會想，這一切何時會結束？但對我來說，不，我看不出自己穿上另一套球衣的樣子。但我同時也理解這是一門生意，必須球團想要我，就像我想要他們一樣，這段關係才能繼續下去。」格林此前曾被捲入關於安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞，但隨著球季結束，他留在灣區的可能性正逐漸增加。格林曾向媒體透露，他對於「拒絕選項並延長合約」的策略持開放態度。這意味著他可以放棄明年的高薪，改與勇士簽下一份總額更高、但年薪較低的長約，這不僅能降低球隊的豪華稅負擔，更能確保他在勇士隊退役。資深記者史萊特（Anthony Slater）分析指出，這對雙方來說都是最佳路徑。格林若能在36歲之際鎖定一份為期3至4年的長約，將能與柯瑞（Stephen Curry）的時間軸完美契合。格林強調，雖然當初爭取球員選項是經紀團隊努力的結果，但現在他更看重的是穩定性。如果勇士管理層展現出留人的誠意，格林極大機率會選擇留在這座他效力了14年的城市。休賽季即將展開，格林的最終決定將成為勇士能否重返榮耀的關鍵指標。