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洛杉磯湖人在西區準決賽首戰以90：108慘敗給奧克拉荷馬雷霆後，今（7）日再度傳出令人擔憂的傷情。除了原本就在傷兵名單的唐西奇（Luka Doncic）與防守大鎖范德比爾特（Jarred Vanderbilt）外，主力射手肯納德（Luke Kennard）也因頸部痠痛被列入「出賽成疑（Questionable）」，讓湖人原本就處於劣勢的戰局更顯悲觀。根據資深記者布哈（Jovan Buha）透露，現年29歲的肯納德在週三的最新傷病報告中意外現身。報告指出肯納德目前正飽受頸部痠痛困擾，週五的Game 2能否上陣仍是未知數。肯納德在首輪擊敗火箭的系列賽中扮演關鍵角色，前三戰分別轟下27、23與14分，其高達40.7%的三分球命中率是湖人最重要的外線火藥庫。目前湖人的傷病名單堪稱災難，唐西奇（Luka Doncic）：左腿筋拉傷，確定缺席、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）：右手指嚴重脫臼，次戰出賽機率極低（Doubtful）、肯納德（Luke Kennard）：頸部痠痛，出賽成疑（Questionable）。在多名主力無法穩定出賽的情況下，原本就身為「下剋上」挑戰者的湖人，戰力大打折扣。首戰被雷霆鎖死進攻的他們，若次戰再失去肯納德的外線牽制力，進攻空間將更加擁擠。若肯納德最終無法上場，總教練瑞迪克（JJ Redick）預計將動用更多年輕戰力。布朗尼（Bronny James）極大機率獲得更多出賽時間，此外拉拉維亞（Jake LaRavia）與史密斯（Nick Smith Jr.）也可能進入輪替。這群年輕球員能否在客場高壓環境下穩定貢獻火力，將是湖人能否避免帶著0比2劣勢回主場的關鍵。