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NBA季後賽次輪今（7）日繼續火熱開打，明尼蘇達灰狼隊在交手聖安東尼奧馬刺第二戰的賽前傳出利多消息。灰狼明星後衛「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）雖一度被列為出賽成疑，但根據最新傷病名單顯示，他已經正式獲准參加今天的比賽，且上場時間有望突破首戰的限制。此外，已經缺陣2場比賽的多森姆（Ayo Dosunmu）此次將迎來回歸。愛德華茲是在首輪對陣金塊的系列賽中，因左膝骨挫傷及過度伸展而受傷。在經歷9天的缺陣後，他在季後賽次輪首戰強行復出、出賽25分鐘。帶領球隊爆冷取勝。根據記者史萊特（Anthony Slater）報導，灰狼總教練芬奇（Chris Finch）賽前確認艾德華茲身體狀況良好，並暗示這場比賽的上場時間將不再受到首戰般的嚴格限制，「他這場可能會打得比首戰久一點。」名記者查拉尼亞（Shams Charania）也在節目中提到，艾德華茲的膝蓋感覺明顯好轉，預計能在第二戰釋放更多能量。除了愛德華茲外，灰狼後場也迎來另一名大將歸隊。因小腿傷勢連續缺席兩場比賽的多森姆（Ayo Dosunmu），目前也已從「出賽成疑」升級為「可以出賽」，這將是他在此系列賽的首度亮相。芬奇表示，多森姆回歸首場將不會有任何時間限制。目前灰狼在系列賽以1：0領先，若能在客場搶下第二勝，將帶著極大的心理優勢前往回到主場。面對文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍的馬刺隊，愛德華茲與多森姆的雙重回歸，無疑為灰狼注入一劑強心針。