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在NBA季後賽西區準決賽首戰中，聖安東尼奧馬刺天才中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）送出了令全聯盟震撼的「12次阻攻」，然而贏球的卻是明尼蘇達灰狼。傳奇球星巴克利（Charles Barkley）在《Inside the NBA》節目中，特別稱讚了灰狼隊不畏強權的態度，認為他們敢於正面對決7呎4吋巨人的勇氣，正是贏球的靈魂所在。巴克利在看完比賽後打趣地表示：「如果有人在比賽裡蓋了我12次火鍋，我不確定我還敢不敢繼續衝進去。」他認為，一般人在遭遇如此毀滅性的禁區統治力後，往往會選擇退縮或改投長距離跳投，但灰狼隊卻堅持執行教頭芬奇（Chris Finch）的策略，不斷衝擊油漆區。雖然芬奇與戈貝爾（Rudy Gobert）賽後認為這12個火鍋中有些存在妨礙中籃（Goaltending）嫌疑，但巴克利認為灰狼隊主動求戰的精神才是重點。灰狼隊在首戰將「衝擊禁區」定為核心戰略，目的不在於每一次都要投進，而在於不斷對文班亞馬施壓以消耗其體力。灰狼在進攻端保持侵略性，即便被蓋掉也會迅速退防或透過外線補火。數據顯示，灰狼全場投籃命中率45.6%，優於馬刺的44.8%；而在三分球表現上，灰狼更是投出38.5%的高水準，遠優於馬刺的27.8%。藉由快節奏的轉換進攻，灰狼試圖在文班亞馬還沒回到防守位置前就完成攻擊，這項策略成功讓馬刺即便擁有禁區神蹟也無法轉化為勝利。雙方即將在馬刺主場Frost Bank Center進行第二戰。除了繼續執行「文班亞馬消耗戰」外，灰狼防線也將重點鎖定馬刺其餘核心。包含福克斯（De'Aaron Fox）、哈波（Dylan Harper）與卡斯托（Stephon Castle）等人的外線火力將是灰狼圍堵的重點，試圖將比分控制在低分段以發揮自身的防守優勢。