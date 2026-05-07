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知名體育媒體《The Athletic》今日公布了2026年NBA賽季的匿名球員調查報告，而這份調查旨在透過球員間的視角，反映出賽場上最真實、且往往與媒體評價不同的看法。其中在最受關注的「誰是聯盟中最被高估的球員（Most Overrated Player）」選項中，結果令人大跌眼鏡。休士頓火箭隊的新星中鋒申京（Alperen Sengun）以12.3%的得票率，在81名參與投票的現役球員中排名第一。年僅23歲、有著「小約基奇」美譽的申京，本季雖然繳出全明星等級的數據，但在對手的眼中，其華麗的進攻腳步與組織能力，似乎未能掩蓋其在防守端的弱點。在這次調查中，他以最高得票率成為球員公認最被高估的對象，這顯示出同行對於其作為球隊核心的統治力仍抱持保留態度。名單中也不乏這類榜單的「常客」。明尼蘇達灰狼隊的防守支柱、多次年度最佳防守球員得主戈貝爾（Rudy Gobert）與亞特蘭大老鷹隊的當家後衛特雷楊（Trae Young），均以8.6%的得票率並列第二。戈貝爾常因其天價合約與進攻端有限的手段受到抨擊；而特雷·楊則多被認為在防守端是球隊的負資產。緊隨其後的是紐約尼克隊的唐斯（Karl-Anthony Towns），他以7.4%的得票率排名第四，其在季後賽關鍵時刻的穩定度依舊是球員間熱議的話題。值得注意的是，這份名單也開始出現新生代球星的身影。奧蘭多魔術隊的核心班切羅（Paolo Banchero）與曼菲斯灰熊隊的莫蘭特（Ja Morant）均得到4.9%的選票，並列第五。莫蘭特受限於傷病與場外紛擾，而班切羅則可能因其進攻效率的波動而受到部分同行質疑。