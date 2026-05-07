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洛杉磯道奇隊今（7）日客場挑戰休士頓太空人，儘管先發強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）僅投1局便因傷退場，但道奇打線火力全開，全場揮出14支安打，包括新秀帕赫斯（Andy Pages）單場三響砲。當家球星大谷翔平也掃除連日陰霾，敲出睽違26打席的安打並繳出「雙安、盜壘、打點」的表現，終場道奇以12：2輕取太空人，系列賽取得2勝1敗。昨日才以投手身份主投7局僅失2分、防禦率來到0.98位居聯盟第一的大谷翔平，今日回歸「一棒、指定打擊」身份。此前他陷入加盟道奇後最長、追平職業生涯紀錄的連續5場、26打席無安打低潮。今日首打席大谷雖吞下三振，但三局上他在1出局一壘有人時，面對太空人先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）擊出二壘安打，成功終止打擊荒。四局上他選到保送後隨即跑出本季第5次盜壘成功，並靠著弗里曼（Freddie Freeman）的安打跑回分數；五局上大谷再補上帶有打點的左外野方向適時安打，單場4打數2安打、1分打點、跑回2分。雖然贏球，但道奇戰力卻傳出警訊。今日先發投手葛拉斯諾在首局失掉1分後，二局上準備登板前於牛棚投球練習時，突感腰部不適，教練團隨即決定換投。葛拉斯諾僅留下1局用了19球失1分的成績。所幸道奇牛棚很給力，包括德瑞耶（Jack Dreyer）、恩里奎斯（Edgardo Henriquez）及舒瓦茲（Brock Stewart）在內共6名後援投手接力出擊，有效壓制太空人打線，展現強大的應變能力。此外，今日另一個英雄是6棒的帕赫斯（Andy Pages）。他終止了連續21場全壘打荒，分別在三、五、九局敲出全壘打，個人單場灌進6分打點，達成生涯首次單場三響砲。此外，包括韓籍好手金慧成在內，先發打線除赫南德茲（Teoscar Hernandez）外，其餘8人均有安打紀錄。