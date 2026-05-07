我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆在季後賽次輪首戰展現強大統治力，以108：90擊潰洛杉磯湖人。對於系列賽走向，前NBA球星提格（Jeff Teague）斷言，認為雷霆這台「贏球機器」將以4：1輕鬆晉級，而那一勝其實是給詹姆斯（LeBron James）身為「GOAT」的尊重。儘管湖人剛在首輪爆冷解決火箭，但提格在《ESPN》節目中坦言，他不認為紫金軍團有機會撼動目前的雷霆。提格表示：「我預測雷霆4：1晉級。我認為雷霆現在就是一台機器，不論是組隊方式、默契還是防守侵略性都無懈可擊，他們全場壓迫的防守會把湖人消耗殆盡。」至於為何覺得湖人能拿一勝？提格笑說：「因為詹姆斯是我的GOAT，他夠強大，應該能幫球隊偷到一場球，但也就僅止於此了。」他更點名雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）是聯盟現今最強的球員，加上陣容深度，這系列賽恐怕不會糾纏太久。雷霆明星中鋒切特在次輪首戰大顯神威，全場轟下24分、12籃板並送出3阻攻，是球隊獲勝的頭號功臣。年僅24歲的他，在第三次季後賽之旅就對上傳奇球星詹姆斯，切特受訪時也開起了玩笑。當被問到何時曾想過會與詹姆斯在季後賽交鋒時，切特幽默表示：「或許我以前覺得他會是以『教練』之類的身份出現在場邊。」隨後他收起笑意，表示能與像詹姆斯這樣的偉大球員同場競技是非常有趣且榮幸的事。在缺少唐西奇（Luka Doncic）的情況下，湖人首戰顯得力不從心，不僅外線熄火，禁區也難以阻擋雷霆的強攻。再加上今日傷兵名單公佈後，肯納德進入出賽成疑的名單。首戰發生嚴重手指脫臼的前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt），第二戰也幾乎不可能出賽，若兩位大將皆無法上陣，湖人可能被迫動用布朗尼（Bronny James）以及小史密斯（Nick Smith Jr.）等小將來填補時間。明（8）日雙方將繼續在雷霆主場進行第二戰，若湖人無法在客場搶下勝利，帶著0：2的劣勢回到洛杉磯，局勢將極度不樂觀。