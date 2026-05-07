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▲塞爾提克在首輪3比1領先下遭逆轉出局，布朗（Jaylen Brown）認為關鍵時刻的哨音不公是導致輸球的原因之一。（圖／美聯社／達志影像）

波士頓塞爾提克（Boston Celtics）在本季季後賽首輪爆冷出局，讓整座波士頓陷入低迷。然而，明星前鋒布朗（Jaylen Brown）心中的怒火顯然還沒熄滅。繼上次直播批評裁判被聯盟開罰後，布朗在週三晚間的Twitch直播中再度開砲，這次他甚至直接點名了奧克拉荷馬雷霆（Oklahoma City Thunder）的當家巨星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），認為聯盟在吹判尺度上存在嚴重的「球星差別待遇」。布朗在直播中語帶諷刺地表示：「我必須說點什麼。那種不一致性確實存在。裁判吹了我一堆進攻犯規，雖然那不是我們輸球的主因，但亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）卻靠著跟我一模一樣的動作，即將拿走他的第二座MVP。」布朗強調，他並不認為自己受到的防守待遇與獲得的哨音成正比，尤其是當他試圖製造對抗並尋求犯規時，裁判往往選擇沉默；然而亞歷山大卻總能獲得裁判的青睞，站上罰球線輕鬆取分。塞爾提克在NBA季後賽東區首輪一度以3比1領先，卻最終遭到七六人驚天逆轉。布朗在直播中秀出多段影片，證明自己在出手時遭到肢體接觸卻未獲吹判。他認為，雖然裁判在季後賽尾聲傾向讓球員決定勝負、減少吹哨，但亞歷山大顯然不在這個「限制」之內。布朗表示，聯盟這種「因人而異」的標準讓他感到極度沮喪。針對布朗的指控，網路上也掀起熱烈討論。支持者認為，亞歷山大確實是聯盟目前的「寵兒」，獲得的哨音福利有目共睹；但也有許多球迷諷刺布朗，身為第一種子卻領先被翻盤，不檢討球隊表現反而找裁判開刀，顯得有失風度；有趣的是，亞歷山大在西區準決賽首戰對戰湖人時，也曾抱怨裁判較偏袒對手。