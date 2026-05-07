我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於克里夫蘭守護者3A的台灣混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今日在對陣芝加哥小熊3A的比賽中再次展現其驚人的擊球爆發力。他不僅單場三度踏上壘包，更擊出一記擊球初速高達107英哩（約172.1公里）的暴力二壘安打，目前已連續三場比賽敲出安打，狀態正值巔峰。費爾柴德今日擔任先發第4棒、鎮守右外野。雖然首打席未能建功，但在4局上的第二個打席，他精準鎖定球心，將球高速掃往中外野方向。這球不僅飛行軌跡強勁，根據監測數據，擊球初速來到震撼全場的172.1公里。隨後的3次打擊機會，費爾柴德展現出優異的選球耐心，成功選到2次保送，總計全場3打數1安打，並為球隊跑回1分。此役過後，費爾柴德的打擊表現持續攀升，賽後打擊率升至0.299，距離3成大關僅一步之遙，而攻擊指數（OPS）更是來到極為出色的0.929。本場比賽另一大看點是台將間的同場對決。效力於小熊3A、綽號「龍仔」的強納森·龍（Jonathon Long）同樣先發上陣，但今日手感較為冰冷，3次打數均無安打且吞下2次三振，僅靠著1次保送上壘，目前的打擊率下滑至0.286。兩隊今日陷入激烈的投手戰，一路激戰至延長賽。儘管費爾柴德在進攻端表現穩定，但守護者3A始終未能把握關鍵得分契機，最終在第11局以2：3不敵小熊3A，遺憾吞下敗仗。這場比賽再次擦亮了費爾柴德「台灣英雄」的招牌，其暴力長打的能力無疑是守護者3A進攻端最倚重的核心，也讓球迷更加期待他重返大聯盟的機會。