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效力於奧克拉荷馬運動家2A的20歲左投林維恩，正式躋身權威媒體《棒球美國》（Baseball America）評選的「全美百大新秀」榜單。這不僅是林維恩個人職業生涯的重大里程碑，更是自2008年胡金龍之後，台灣首位能進入此頂尖名單的球員，終結了台將長達18年的「百大荒」。在全美超過5000名小聯盟新秀的競爭叢林中，能入選《棒球美國》百大榜單，等同於被認可為全美最頂尖的前2%潛力新星。回顧台灣棒球旅美史，自1999年陳金鋒挑戰美職以來，雖然旅外人數突破百位，但過去僅有陳金鋒、曹錦輝與胡金龍三位指標性傳奇曾獲此殊榮，林維恩如今正式加入這群前輩的行列，成為史上第4位「百大台將」。出身桃園的林維恩，擁有188公分、81公斤的優異左投身材。他去年旅美首賽季便展現「跳級生」實力，短時間內跨越1A與高階1A，今年更直接從2A米德蘭岩石獵人隊（Midland RockHounds）開季。球探報告指出，林維恩雖是德州聯盟中第二年輕的投手，卻展現了超越年齡的心理素質與控球技巧。截至目前，他在2A出賽6場，累積28局投球飆出33次三振，防禦率僅1.61，被打擊率更低至0.176。即便在德州聯盟這種偏向打者的環境中，他仍能穩定控制好球帶並有效製造揮空，展現極強的壓制力。林維恩的快速竄升，被視為近年台灣旅美球員中最具震撼力的表現。他強大的化解危機能力，讓他不僅是運動家隊體系內的頭號投手指標，更成為全美球探矚目的焦點。隨著他正式入選百大新秀，台灣球迷對他登上大聯盟殿堂的期待也更進一步，期待這位「新生代左投」能持續穩定發揮，為台灣棒球再創顛峰。