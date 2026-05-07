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費城76人今（7）日與紐約尼克展開季後賽次輪G2的交手，76人在當家球星恩比德（Joel Embiid）因傷缺陣的情況下，展現極強韌性，與尼克全場展開15次領先互換的拉鋸戰。然而，尼克在第四節關鍵時刻由布朗森（Jalen Brunson）領軍打出一波9：0的攻勢，終場就以108：102險勝76人，在主場守住兩勝，系列賽取得2：0領先。首戰慘敗39分的76人，此役雖少了禁區神塔恩比德，開局卻打得異常積極。首節在喬治（Paul George）單節3記三分球、狂砍11分的帶領下，一度取得領先。場上競爭也充滿火藥味，第一節末段，76人前鋒烏布雷（Kelly Oubre Jr.）在一次防守中對尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）動作過大，經裁判回放後判定為一級惡意犯規。首節結束，76人竟然以33：31領先。次節76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）接管比賽，單節10投5中進帳15分，試圖拉開分差；但布朗森也不甘示弱，半場結束尼克僅以61：62一分落後。下半場雙方祭出窒息式防守，分差始終維持在個位數。進入決勝節，雙方僵持至96：96平手時，尼克哈特（Josh Hart）先是在外線開火，隨後布朗森連續兩記精準中投命中，加上布里奇斯（Mikal Bridges）補刀，尼克打出一波9：0猛攻瞬間反超6分。儘管馬克西在最後階段試圖追分，但尼克穩健的罰球未給對手機會。數據方面，尼克布朗森攻下全場最高26分外帶6助攻，阿奴諾比（OG Anunoby）貢獻24分、5籃板及4抄截；值得一提的是，唐斯此役效率極高，全場進帳20分、10籃板及7助攻的準大三元表現。76人方面，馬克西空砍26分、6助攻，喬治進帳19分，新人王熱門埃奇庫姆（V.J. Edgecombe）則有17分演出。雖然76人在各項數據與尼克戰平，但關鍵時刻的進攻斷電成為敗因。