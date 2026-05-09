2026年世界桌球團體錦標賽進入巔峰對決，台灣男團在擊碎瑞典不敗金身後，將於台灣時間明（10）日凌晨0點，與宿敵日本隊展開4強爭霸。兩隊曾在小組賽碰頭，當時台灣隊選擇輪休主力，以0：3遭日本完封，如今在「沉默殺手」林昀儒回歸領軍下，台灣男團將以最強陣容出擊，欲報小組賽一箭之仇，全力爭取決賽門票！
台灣男團蓄勢待發！擊敗日本將一雪前恥
此次台灣男團陣容兼具經驗與爆發力，由世界排名第7的「一哥」林昀儒坐鎮，搭配近期演出「讓二追三」驚奇逆轉的馮翊新，以及在8強戰一戰成名的17歲新秀郭冠宏。
📍賽前複習看這邊！➠世桌賽4強預告》林昀儒、張本智和青梅竹馬再交鋒！2國對戰大整理
這組「三劍客」將面對日本隊由張本智和領軍的黃金世代，台灣陣中還有國內好手洪敬愷、徐絃家一同作戰，已準備好在倫敦賽場再次展現各具特色的球風。世桌賽「團體項目」每兩年舉行一次，台灣男團已連續兩屆闖進4強，目前已確定保底一面銅牌，若能戰勝日本將進入決賽，挑戰冠軍獎盃。
📍2026世界桌球團體錦標賽 男團4強對戰資訊
比賽時間：5月10日 00：00（台灣時間）
比賽地點：英國倫敦
📍轉播連結與即時比分
電視轉播：愛爾達電視（中華電信MOD）
網路串流與OTT平台：Hami Video、ELTA.TV
免費即時戰況：WTT官網
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此次台灣男團陣容兼具經驗與爆發力，由世界排名第7的「一哥」林昀儒坐鎮，搭配近期演出「讓二追三」驚奇逆轉的馮翊新，以及在8強戰一戰成名的17歲新秀郭冠宏。
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這組「三劍客」將面對日本隊由張本智和領軍的黃金世代，台灣陣中還有國內好手洪敬愷、徐絃家一同作戰，已準備好在倫敦賽場再次展現各具特色的球風。世桌賽「團體項目」每兩年舉行一次，台灣男團已連續兩屆闖進4強，目前已確定保底一面銅牌，若能戰勝日本將進入決賽，挑戰冠軍獎盃。
比賽時間：5月10日 00：00（台灣時間）
比賽地點：英國倫敦
📍轉播連結與即時比分
電視轉播：愛爾達電視（中華電信MOD）
網路串流與OTT平台：Hami Video、ELTA.TV
免費即時戰況：WTT官網