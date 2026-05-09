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中信兄弟4：2擊敗台鋼雄鷹

▲德保拉此役先發6局僅失1分，成功為主場守下勝利並奪得本季首勝。（圖片提供/中信兄弟）

統一獅1：0完封樂天桃猿

▲布雷克今日八局好投助統一獅1:0完封樂天桃猿，他也獲選單場MVP。（圖片提供/統一獅）

味全龍8：2打倒富邦悍將

▲陳仕朋本季初登板僅投3.1局狂失5分，打線也無法與味全龍抗衡，終場2:8吞敗。（圖／記者朱永強攝,2026.5.9）

▲味全龍「酒窩大砲」朱育賢炸裂兩分砲，助味全龍先馳得點。（圖／記者朱永強攝,2026.5.9）

中華職棒今（9）日三地開打，統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿上演洋投投手戰，統一僅用2小時12分就以1：0完封樂天，重回戰線的林靖凱還敲出本季首轟。中信兄弟成功在主場止敗，雖經歷觸身球爭議但高宇杰敲勝利打點揚眉吐氣，終場以4：2擊敗台鋼雄鷹。「新世代世仇」味全龍、富邦悍將之戰則是龍將打爆本季初登板的陳仕朋，8：2成功踢館。中信、台鋼之戰雙方分別推派德保拉、後勁掛帥先發，兩人都是中職經驗豐富的洋投，此役首局就發生爭議判決，高宇杰疑似遭後勁的球削到球衣，但裁判並未被判定是觸身球，中信提出挑戰也未能改判，總教練平野惠一十分不滿，上場和裁判抗議許久，雖最終仍沒有改判，但高宇杰同打席擊出帶有2分打點的安打一吐怨氣。先發投手德保拉本季未能趕上開季，今日是他一軍的第二場登板，先發6局僅失1分，成功為主場守下勝利並奪得本季首勝。他的投補搭檔高宇杰則因敲出勝利打點獲選單場MVP。台鋼部分也有值得關注亮點，去年選秀第二指名內野新秀朱盟，上週大巨蛋一軍初先發用亮眼守備表現自我介紹，此役終於擊出一軍首安，從德保拉手中敲出帶有打點的二壘安打。統一今日派出布雷克（Brock Dykxhoorn）對決樂天麥斯維尼（Morgan McSweeney），布雷克八局無失分超好投，力壓樂天打線拿下本季第二勝，獲選單場MVP。打線方面，「喵村村長」林靖凱5月6日回歸一軍，重回一軍四天後從麥斯威尼手中敲出本季首轟，這是他睽違337天再度開轟，也為統一先馳得點，「餅總」林岳平及隊長陳傑憲都振奮為他慶祝。富邦今日陣容大變陣，昨日中心棒次張育成、范國宸、李宗賢、戴培峰都未列入先發名單，由童堉誠、王勝偉、高國麟擔綱三四五棒。然而變陣未收到太大成效，反倒是投手群在此役炸裂。富邦先發投手陳仕朋本季初登板第二局就遭遇滿壘危機，雖連抓三個出局數安全解危，但第三局仍遭「酒窩大砲」朱育賢兩分砲轟，僅投3.1局失5分退場，接續登板的江國豪也未能有效止血，終場富邦2：8吞敗。