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富邦悍將8：2味全龍

台鋼雄鷹2：0中信兄弟

樂天桃猿7：2統一獅

▲高國麟在十局下半代打敲出再見安打，幫助富邦悍將逆轉贏下比賽，賽後獲選單場MVP。（圖片提供/富邦悍將）

▲郭俊麟此役在第四局「一局爆」，遭樂天打線爆打一輪，3.2局失7分吞下敗投。（圖片提供/統一獅）

▲樂天先發投手威能帝先發6局僅被敲零星4安打，失1分非自責分，拿下本季第二勝。（圖片提供/樂天桃猿）

▲中信兄弟今日推派本土投手林暉盛先發登板，他僅投3局失2責失分吞下敗投。（圖片提供/中信兄弟）

中華職棒今（10）日三地開打，中信兄弟再度吞敗，樂天桃猿打線爆發擊敗統一獅，富邦悍將及味全龍之戰十分拉鋸，前九局比賽經歷三次領先、追平，富邦在第十局靠著後藤光尊的「神代打調度」換上高國麟，成功擊出再見安打，終場以8：2逆轉味全龍，奪下三連戰第二勝。⚾️5/10中職戰果：郭天信首局首打席就砲轟鈴木駿輔，本季第四轟出爐，龍將靠著2安2四壞球保送拿下3分，不過戴培峰在第二局敲出三分砲，一棒追平比分。後續比賽十分拉鋸，朱育賢、劉基鴻先在五局連續長打打下1分，孔念恩在六局擊出陽春全壘打，第七局郭天信、劉基轟、李展毅、李凱威敲安再度超前比數，不過「悍將金孫」在九局下半敲出追平轟讓比賽進入延賽賽。延長賽十局上半，孔念恩守備判斷瑕疵讓李展毅擊出超前長打，十局下半悍將大反攻，戴培峰先敲安追回1分，再靠著林澤彬高飛犧牲打追平，此時後藤光尊總教練換上老將高國麟代打，成功敲出再見安打，終場以8:7逆轉味全。樂天先發投手威能帝先發6局僅被敲零星4安打，失1分非自責分，本季首度獲選單場MVP。統一獅先發投手郭俊麟則吞下敗投，先發前三局雖都沒讓樂天攻破池城，但在第四局遭暴力猿打線爆打一輪痛失7分，雖獅子軍在第六局、第八局各追回1分，最後仍2：7吞敗。中信推派本土投手林暉盛登板，台鋼曾昱磬首局就從他手中敲出陽春砲，第三局開路先鋒陳文杰用二壘安打開啟攻勢，曾昱磬、吳念庭靠四壞球保送上壘，雖王柏融遭三振出局，但宋柏翰仍用高飛犧牲打打回第2分。台鋼先發投手坎南七局被敲6打但沒有失分，接替登板的陳柏清、林詩翔也都上演乾淨俐落三上三下投球，終場台鋼就以2：0收下勝利。