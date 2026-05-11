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印第安納溜馬隊在今（11）日的NBA選秀抽籤儀式中，得到了糟糕的結果。儘管他們本季戰績19勝63敗、擁有高達14%的機率抽中狀元籤，但命運的捉弄讓他們的順位落在第5順位——這也意味著根據先前的交易協議，這枚珍貴的高順位選秀權將直接送往洛杉磯快艇隊。溜馬當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）得知此結果後也在社群發文，直言球隊輸掉一次慘痛的賭注。這場選秀災難源於溜馬籃球事務總裁凱文·普利查德（Kevin Pritchard）在季中交易截止日前的一場豪賭。當時溜馬為了補強中鋒戰力，送出主力新秀馬瑟林（Bennedict Mathurin）、傑克森（Isaiah Jackson）以及兩枚首輪選秀籤，向快艇換回中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）。關鍵在於，其中2026年的這枚首輪籤設有「前4順位」以及「10-30順位」的保護條款。換言之，只要籤位落在第5至第9順位，溜馬就必須交出選秀權。今日抽籤結果揭曉，溜馬正好落在第5順位，以一名之差跌出保護區，讓快艇成為這場選秀大年中的意外贏家。結果揭曉後，普利查德在社群媒體上向失望的球迷致歉：「我真的很抱歉。我願意承擔這個風險，對於抽中第5順位我也感到很驚訝，我以為我們應該會有一點運氣。」儘管損失慘重，普利查德仍力挺自己的交易決策：「我不認為在聯盟中可以靠慢節奏的經營邁向成功，你必須勇於揮棒。雖然這很心痛，但請記住，我們的核心陣容明年都還在，且我們補進了祖巴茨這位頂尖中鋒，我們下個賽季將具備爭冠實力。」溜馬主控哈利伯頓也在社群媒體上表達了失望之情。本季因阿基里斯腱傷勢缺陣的他，原先還鼓勵代表抽籤的隊友麥康諾（TJ McConnell）要「搞定它」，但在確定失去選秀籤後，哈利伯頓僅分享了一段歌手Lil Uzi Vert說「我輸了（I lost）」的影片，道盡了無奈。哈利伯頓在上賽季曾率隊闖入總決賽，卻在總冠軍賽第六戰遭遇重傷，這也是導致溜馬本季戰績崩盤的主因。