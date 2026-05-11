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2026年NBA樂透抽籤結果於今（11）日正式出爐，上賽季戰績17勝65負、排名聯盟墊底的華盛頓巫師隊，成功兌現14.0%的最高機率，幸運抽中狀元籤。這也是巫師隊自2010年選中沃爾（John Wall）後，隊史首度再度獲得選秀狀元身分。然而，面對即將到來的大物新秀迪班薩（AJ Dybantsa）、彼得森 (Darryn Peterson）等人，巫師管理層似乎另有打算。在抽中狀元籤後，美國知名體育記者費歇爾（Jake Fischer）隨即發表獨家報導。巫師隊營運總裁溫格（Michael Winger）在受訪時語出驚人地表示，球隊將會認真考慮「向下交易」狀元籤的可能性。溫格強調，目前的巫師隊與典型的墊底球隊不同。他堅稱這對華盛頓而言「並非拯救球隊的時刻」，原因在於球隊在2025-26賽季期間已展現了極大的補強野心，先後透過交易獲得了明星控衛。在擁有兩位現役全明星坐鎮的情況下，球隊已具備競爭力，不需要將所有希望寄託在一名19歲的新秀身上。根據消息來源，巫師總經理道金斯（Will Dawkins）也正對本屆新秀進行深度評估。溫格補充說，如果道金斯認為在選秀會前幾順位中，有兩到三名球員的實力與契合度不相上下，且都是巫師迫切想要選中的球員，那麼球隊絕對不會排除向下交易，以換取更多即戰力或未來的資產。巫師隊近年來已累積了大量如庫利貝瑞（Bilal Coulibaly）與薩爾（Alex Sarr）等高天賦樂透秀，加上崔·楊的組織與AD的禁區威懾力，球隊的先發陣容已初步具備爭奪季後賽席位的雛形。若巫師選擇向下交易，最有可能的劇本是與擁有高順位籤且急需重建基石的球隊達成協議，換取優質的角色球員或更多的選秀資本，以進一步圍繞雙星打造爭冠陣容。