密爾瓦基釀酒人今（11）日主場迎戰紐約洋基，兩隊在前8局打完戰成3：3平手，9局下，圖朗（Brice Turang）從洋基終結者貝德納（David Bednar）手中敲出再見全壘打，幫助釀酒人終場以4：3擊敗洋基，同時這也是釀酒人自1989年以來，首次在至少三場的系列賽中橫掃洋基。

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賈吉本季第16轟出爐　釀酒人展現韌性

1局上，洋基靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）的陽春砲先馳得點，而這也是賈吉本季第16轟。2局上，洋基大物新秀瓊斯（Spencer Jones）擊出生涯第一支安打，同時帶有一分打點，幫助洋基擴大領先為2：0。

4局上，釀酒人靠著米契爾（Garrett Mitchell）的高飛犧牲打，打回本場比賽第一分，隨後柏金斯（Blake Perkins）在二、三壘有人的情況下敲出安打，幫助釀酒人反超比分為3：2，6局上，齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）掃出帶有打點的二壘安打，洋基將比分扳平為3：3。

貝德納救援失敗　圖朗敲再見轟成英雄

9局下，洋基推出貝德納，他先是順利抓下兩個出局數，面對圖朗時，第一顆球被圖朗逮中，一棒掃出中外野方向再見全壘打，終場釀酒人以4：3擊敗洋基。

值得一提的是，本場比賽釀酒人擊敗洋基後，隊史在母親節當日戰績為37勝22敗，是全大聯盟在母親節勝率最高的隊伍，擊出再見全壘的圖朗，在賽後接受訪問時表示，他只想趕快打電話給媽媽說母親節快樂，並將今日比賽使用的粉紅球棒送去鑑定並贈送給他的母親。

資料來源：《MLB


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麥鈺妤編輯記者

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