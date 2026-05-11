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紐奧良鵜鶘時期： 2019年戴維斯尚在陣中時，鵜鶘成功抽中狀元籤，隨後選進「胖虎」威廉森（Zion Williamson）。





2019年戴維斯尚在陣中時，鵜鶘成功抽中狀元籤，隨後選進「胖虎」威廉森（Zion Williamson）。 達拉斯獨行俠時期： 2025年戴維斯轉戰達拉斯，獨行俠竟也幸運抽中狀元籤，選入超級大物弗拉格（Cooper Flagg）。





2025年戴維斯轉戰達拉斯，獨行俠竟也幸運抽中狀元籤，選入超級大物弗拉格（Cooper Flagg）。 華盛頓巫師時期： 就在本賽季季中，戴維斯再次轉換東家來到華盛頓，結果巫師在今日順利兌現14.0%的機率，收下2026年狀元籤。





2026年NBA選秀樂透抽籤於台灣時間今（11）日落下帷幕，華盛頓巫師隊如願帶走狀元籤。正當華盛頓球迷歡慶球隊復興在即時，美國媒體與社群平台卻意外挖掘出一項令人嘖嘖稱奇的「玄學」：只要陣中擁有「AD」戴維斯（Anthony Davis），該球隊似乎就能獲得幸運女神眷顧，抽中選秀第一順位。《Lakers Nation》記者昂瓦里（Andrew Ungvari）在社群平台X上分享了這項驚人巧合。他指出，「AD」近年來彷彿成了「狀元籤產生器」，其效力的球隊在選秀抽籤中展現了驚人的命中率。回顧戴維斯的職業生涯與狀元籤的連結，數據確實令人驚嘆：這段「有AD就有狀元」的奇特經歷迅速引發美國球迷熱烈討論。不少網友開玩笑稱：「如果想重建，第一步不是擺爛，而是先換來戴維斯。」由於戴維斯生涯多數時間被視為爭冠球隊的核心，離開鵜鶘後鮮少在純粹的重建球隊待過，這讓他在不同隊伍中三度遇上球隊抽中狀元籤的機率顯得更為不可思議。雖然這僅是一項有趣的數據巧合，並無實質因果關係，但對於正處於全面改造期的巫師隊來說，這無疑是一個吉兆。目前全聯盟的目光都鎖定在楊百翰大學（BYU）的超級側翼迪班薩（AJ Dybantsa）。這位19歲的新星被公認為本屆狀元的熱門人選之一。外界預期，若巫師順利將其收入麾下，將能與AD、崔·楊（Trae Young）薩爾（Alex Sarr）組成極具天賦的全新核心體系，正式宣告走出連年墊底的陰霾。