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西區次輪戰火持續延燒，明尼蘇達灰狼今（11）日坐鎮主場與聖安東尼奧馬刺展開第四戰（G4）生死鬥。儘管第三節一度遭到逆轉，但灰狼當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）在末節大爆發砍下16分，全場轟下36分，率領球隊以114：109險勝馬刺。灰狼成功保住主場，將系列賽大比分追至2：2平手，雙方即將進入天王山之戰。愛德華茲今日手感發燙，上半場便高效攻下18分，助隊取得領先。儘管第三節一度熄火僅得2分，導致灰狼被馬刺反超比分，但進入決勝第四節，愛德華茲重新接管比賽。他在末節前8分鐘內里突外投狂砍14分，包含兩記穩定軍心的三分球，率隊在最後關頭重奪領先優勢。全場比賽愛德華茲22投13中，轟下個人今年季後賽新高的36分，外加6籃板與2助攻。這也是他連續第二場季後賽得分突破30大關，成為灰狼贏球的頭號功臣。比賽重大轉折點出現在第二節，馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）因肘擊里德（Naz Reid）頸部遭直接驅逐出場。失去內線防守核心的馬刺雖展現韌性，在第三節打出一波28：20的攻勢反超，但灰狼並未把握禁區優勢沉入低位得分，反倒打得跌跌撞撞。灰狼內線核心蘭德爾（Julius Randle）雖然半場貢獻10分，但全場僅得12分且出現多達6次失誤，為全隊最高。幸虧板凳匪徒里德延續穩定輸出，繳出15分、9籃板、4助攻的全能數據，不僅製造了文班亞馬的驅逐，更在禁區有效分擔壓力。以西區第六名進入季後賽的灰狼，在首輪淘汰衛冕軍金塊後已讓全聯盟震驚。面對西區第二的馬刺，灰狼在陷入1：2落後的劣勢下展現強大韌性。賽後愛德華茲激動怒吼慶祝，他用行動證明自己是聯盟中最值得信賴的關鍵先生。儘管奇兵道蘇姆（Ayo Dosunmu）今日手感低迷，12投僅有3中，灰狼仍憑藉著防守與主力球員的火力，強行將系列賽拉回同一個起跑線。