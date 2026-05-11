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聖安東尼奧馬刺超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）在今（11）日對陣灰狼的季後賽G4，領到了職業生涯首張驅逐令。雖然他在場上以誇張揮動手肘擊中里德（Naz Reid）是事實，且二級惡意犯規判罰無誤，但許多評論指出，這場災難原本可以透過一個簡單的解決方案避免，那就是裁判只要把哨音吹好就好。這是一個「兩者皆為事實」的典型案例。一方面，身高7呎4吋的文班亞馬確實不該情緒失控，揮動那對如致命長矛的手肘；但另一方面，如果裁判從開賽起就能掌控比賽節奏，馬刺隊根本不會陷入如此境地。本系列賽從一開始就充滿肉搏戰，但今日裁判的尺度卻異常鬆散。當裁判不願出面維持秩序，場上的球員就會選擇用「自己的方式」來解決問題。尤其面對背水一戰、肢體強度拉滿的明尼蘇達灰狼，裁判的冷處理無疑是火上加油。在引發爭議的那波進攻前，文班亞馬（Victor Wembanyama）在短時間內至少被推倒了三次，其中兩次發生在他正要起跳的危險瞬間，但裁判的哨子卻像壞掉了一樣毫無反應。當一名球員發現自己成為對手的沙包，而場上的官方人員卻集體視而不見時，換作是誰都會想要保護自己。雖然文班亞馬確實需要學會控制肢體與挫折感，但這一切衝突本可在裁判的控管下消弭於無形。即便失去當家核心，馬刺並不會因此灰心。根據數據顯示，馬刺在本季例行賽缺少文班亞馬的情況下，仍繳出12勝5敗的出色戰績。對於今晚的意外插曲，馬刺眾將感到憤怒但絕不低頭，灰狼若想趁虛而入扳平系列賽，恐怕還得付出更多代價。