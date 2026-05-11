紐約洋基目前以26勝15敗暫居美聯東區第2名，距離龍頭坦帕灣光芒有一場勝差，洋基開季前36場比賽拿下25勝，根據《USA Today》記者Bob Nightengale報導指出，這是洋基隊史第17次在賽季前36場拿下25勝，前16次中洋基最終有11次拿下世界大賽冠軍，奪冠機率為68.7%。
洋基打出奪冠密碼 晉級季後賽機率百分百
回顧過去洋基前16次達成此開季紀錄的球季，表現堪稱傳奇，首先是季後賽晉級率百分百，美聯冠軍機率高達87.5％，且16次中有14次打進世界大賽，而奪下世界大賽冠軍的機率為68.7％。
上一次奪冠已是2009年 洋基能否重返榮耀
雖然歷史數據不能保證未來的結果，且賽季仍有許多變數，但從隊史角度來看，當洋基展現出如此強勢的開局時，最終捧起冠軍獎盃的機率接近七成。Nightengale也表示，「這是職業運動史上最富有傳奇色彩的球隊，而這項數據正是最好的證明。」
洋基上一次拿下世界大賽冠軍要追溯到2009年，此後直到2024年才再度闖進世界大賽，但最終以1：4不敵洛杉磯道奇，無緣捧起世界大賽冠軍，去年洋基更是止步美聯分區系列賽，洋基在開季打出「奪冠密碼」讓球迷更有信心。
資料來源：《The Sporting News》
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回顧過去洋基前16次達成此開季紀錄的球季，表現堪稱傳奇，首先是季後賽晉級率百分百，美聯冠軍機率高達87.5％，且16次中有14次打進世界大賽，而奪下世界大賽冠軍的機率為68.7％。
上一次奪冠已是2009年 洋基能否重返榮耀
雖然歷史數據不能保證未來的結果，且賽季仍有許多變數，但從隊史角度來看，當洋基展現出如此強勢的開局時，最終捧起冠軍獎盃的機率接近七成。Nightengale也表示，「這是職業運動史上最富有傳奇色彩的球隊，而這項數據正是最好的證明。」
洋基上一次拿下世界大賽冠軍要追溯到2009年，此後直到2024年才再度闖進世界大賽，但最終以1：4不敵洛杉磯道奇，無緣捧起世界大賽冠軍，去年洋基更是止步美聯分區系列賽，洋基在開季打出「奪冠密碼」讓球迷更有信心。
資料來源：《The Sporting News》