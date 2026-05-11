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NBA選秀抽籤今（11）日揭曉，金州勇士未能上演奇蹟衝進前4順位，最終確定僅持有下個月選秀會的第11順位樂透籤。這對勇士高層來說是一記當頭棒喝，更宣告了老闆拉卡伯（Joe Lacob）試圖同時兼顧「當下奪冠」與「未來接班」的實驗正式失敗。拉卡伯曾自豪地提出「兩個時間軸」理論，希望能效法馬刺隊在競爭冠軍的同時，順利銜接後柯瑞時代。然而現實是殘酷的，雖然勇士奪得了2022年總冠軍，但那與當時的高順位新秀懷斯曼（James Wiseman）或庫明加（Jonathan Kuminga）幾乎毫無關係，這兩名球員不僅未能如願成長為接班巨星，如今甚至已不在陣中，而柯瑞依舊在場上展現統治級實力。拉卡伯熱愛贏球，但他更想贏的是球隊建設這場遊戲。他就像是在現實中玩著《NBA 2K》的經理模式，試圖證明自己比全聯盟都聰明。他渴望在不經歷陣痛期的情況下，完美過渡到下一個時代。但隨著11號籤的確定，他必須放下那份想證明自己是「天才選秀操盤手」的虛榮心，轉而全力支持隊史最偉大球員柯瑞。目前勇士陣中擁有剛續約的主帥科爾（Steve Kerr），以及格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler）與霍福德（Al Horford）等老牌戰力。這是一支為了「贏在當下」而打造的球隊，而非為了未來5年。勇士應該認清現狀，給予柯瑞最強大的團隊支援，而非試圖在兩邊討好。目前市場上沒有人比柯瑞更值得投資，如果必須抵押未來以極大化現在的勝率，勇士高層應該毫不猶豫地執行。拉卡伯如果真的想贏，他必須在現在與柯瑞、科爾站在一起。