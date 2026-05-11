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▲聖安東尼奧馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在遭驅逐前，多次在禁區遭遇對手肢體碰撞，但裁判始終未給予哨音保護，是導致最終情緒失控的主因。（圖／路透／達志影像）

聖安東尼奧馬刺今（11）日在客場以109：114惜敗明尼蘇達灰狼，系列賽被追成2：2平手。本場比賽馬刺王牌球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在第二節遭驅逐，很大程度地影響了最終賽果。賽後，馬刺主帥米奇·強森（Mitch Johnson）嚴正為愛徒發聲，認為文班亞馬並非故意的，不應該對他追加懲處。針對文班亞馬因肘擊瑞德（Naz Reid）喉部被判定為二級惡意犯規，米奇·強森在賽後記者會上直言不諱：「文班亞馬絕對沒有惡意，他會被罰下場純粹是因為那個動作造成的結果，除此之外任何進一步的處罰（如禁賽）都是荒謬的。」強森進一步指出，文班亞馬在場上長期處於高度肢體對抗的弱勢方：「他每場比賽都要承受極高強度的碰撞，事實上，他幾乎在每一個回合都會遭到對手的犯規侵擾，這類意外情況在所難免。」他認為文班亞馬是為了護球才產生碰撞，定性為「蓄意傷害」顯然有失公允。文班亞馬的二級惡意犯規將於明日由NBA官方進行複核。由於天王山之戰即將到來，聯盟的最終裁決（維持原判、罰款或追加禁賽）將直接決定系列賽的走勢。對馬刺而言，今日在缺少王牌的情況下仍能與灰狼鏖戰至最後一刻，證明了球隊的深度。然而，若天王山之戰失去文班亞馬的禁區威懾，對抗灰狼的「三塔」陣容將會是極其艱難的挑戰。