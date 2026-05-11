底特律老虎今（11）日客場對上堪薩斯皇家，台灣好手李灝宇此戰擔任先發二壘手打第8棒，並在2局上皇家先發投手卡麥隆（Noah Cameron）手中，敲出大聯盟生涯首支三壘安打並帶有一分打點，李灝宇最終在6局上被麥金斯特里（Zach McKinstry）替換下場，終場老虎6：3擊敗皇家，終結近期的5連敗。
李灝宇掃三壘安打 擊球初速高達160公里
2局上，格林（Riley Greene）先是敲出安打上壘，李灝宇在兩人出局的情況下登場打擊，在兩好一壞的情況下，李灝宇鎖定卡麥隆一顆紅中速球，一棒掃出右外野深遠三壘安打，擊球初速高達160公里，同時讓格林跑回老虎本場比賽第一分。
李灝宇的安打也帶動老虎攻勢，下一棒的休特（Zack Short）獲得保送，隨後維爾林（Matt Vierling）敲出二壘安打，將李灝宇和休特都送回本壘得分，老虎取得3：0領先。
皇家在3局下靠著帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）的安打和詹森（Carter Jensen）的高飛犧牲打追回2分，4局上，李灝宇第二打席擊出外野高飛球出局，4局下，賈西亞在二壘有人的情況下敲安，幫助皇家將比分追平為3：3。
6局下被替換下場 老虎擊敗皇家終止連敗
6局上，托克爾森（Spencer Torkelson）擊出安打，原先輪到李灝宇打擊，但老虎此時決定換上麥金斯特里代打，最終擊出內野滾地球出局，隨後沃克曼（Gage Workman）掃出一發兩分砲，老虎5：3領先皇家。
7局上，老虎靠著格林與培瑞茲（Wenceel Pérez）的安打串連再下一城，皇家在比賽後段打線無法打回分數，終場老虎就以6：3擊敗皇家。
李灝宇此戰繳出2支1，貢獻1分打點、跑回1分，賽後打擊率為0.174，OPS.550。
資料來源：《MLB》
我是廣告 請繼續往下閱讀
2局上，格林（Riley Greene）先是敲出安打上壘，李灝宇在兩人出局的情況下登場打擊，在兩好一壞的情況下，李灝宇鎖定卡麥隆一顆紅中速球，一棒掃出右外野深遠三壘安打，擊球初速高達160公里，同時讓格林跑回老虎本場比賽第一分。
李灝宇的安打也帶動老虎攻勢，下一棒的休特（Zack Short）獲得保送，隨後維爾林（Matt Vierling）敲出二壘安打，將李灝宇和休特都送回本壘得分，老虎取得3：0領先。
皇家在3局下靠著帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）的安打和詹森（Carter Jensen）的高飛犧牲打追回2分，4局上，李灝宇第二打席擊出外野高飛球出局，4局下，賈西亞在二壘有人的情況下敲安，幫助皇家將比分追平為3：3。
6局下被替換下場 老虎擊敗皇家終止連敗
6局上，托克爾森（Spencer Torkelson）擊出安打，原先輪到李灝宇打擊，但老虎此時決定換上麥金斯特里代打，最終擊出內野滾地球出局，隨後沃克曼（Gage Workman）掃出一發兩分砲，老虎5：3領先皇家。
7局上，老虎靠著格林與培瑞茲（Wenceel Pérez）的安打串連再下一城，皇家在比賽後段打線無法打回分數，終場老虎就以6：3擊敗皇家。
李灝宇此戰繳出2支1，貢獻1分打點、跑回1分，賽後打擊率為0.174，OPS.550。