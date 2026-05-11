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▲在文班亞馬退場後，灰狼主帥芬奇（Chris Finch）展現了執教智慧，在末節果斷擺出戈貝爾（Rudy Gobert）、蘭德爾（Julius Randle）與里德（Naz Reid）的「三塔」陣容。（圖／取自明尼蘇達灰狼 X）

▲灰狼當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）在末節大爆發砍下16分，全場轟下36分，率領球隊以114：109險勝馬刺。（圖／美聯社／達志影像）

▲聖安東尼奧馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在第二節因肘擊對手里德（Naz Reid）被判二級惡意犯規，遺憾結束今日賽程。（圖／路透／達志影像）

聖安東尼奧馬刺在西區次輪第四戰（G4）以109：114惜敗明尼蘇達灰狼，原本握有的2：1領先優勢化為烏有。這不愧是今年次輪季後賽最精彩的對決，文班亞馬（Victor Wembanyama）第二節意外遭驅逐讓這場關鍵戰稍微打了些折扣，但瑕不掩瑜，雙方都打出了很棒的內容，深入剖析全場戰術博弈，馬刺在應變與陣容調度上有些瑕疵，灰狼「三塔」戰術相當成功，關鍵90秒內取得壓倒性勝利，也拿下這一場重要的主場勝利。本場比賽最驚艷的亮點莫過於新秀迪倫·哈波（Dylan Harper）。他替補上陣27分鐘，以極高效率的11投8中轟下24分、7籃板及3抄截。其首節攻防轉換時的「歐洲步」上籃，讓傳奇射手米勒（Reggie Miller）驚嘆宛如看見「鬼切」吉諾比利（Manu Ginobili）重返賽場。數據顯示，20歲70天的哈波成為NBA歷史最年輕在季後賽累積100分、10抄截的球員，也是自2014年吉諾比利以來，首位在單屆季後賽多次替補砍下超過20分的馬刺球員。 相比於先發主控福克斯（De'Aaron Fox）今日23投僅8中且過度迷戀外線跳投，馬刺教練團或許該考慮讓這把新「鬼切」更早、更久地留在場上主導進攻。如果文班亞馬下一場不能打，哈波是不是該成為主力小球陣容中的成員，將是馬刺主帥強森（Mitch Johnson）該去考慮的。因為今天第四節能看到當灰狼擺上體型較大的鋒線陣容時，馬刺球員並不能很好的在半場進攻中得分，因此快攻將成為重要的分數來源。在文班亞馬退場後，灰狼主帥芬奇（Chris Finch）展現了執教智慧，在末節果斷擺出戈貝爾（Rudy Gobert）、蘭德爾（Julius Randle）與里德（Naz Reid）的「三塔」陣容。這是灰狼在此系列賽中首度完全掌控禁區優勢。馬刺雖然用盧克·科內特（Luke Kornet）填補空缺，但科內特移速過慢且價值單一，面對灰狼三塔的輪番衝擊顯得力不從心。灰狼利用二波進攻與高位策應不斷撕裂馬刺防線，逼迫馬刺只能依賴高難度的外線投射，這也揭示了馬刺在失去文班亞馬後，禁區防禦深度極其薄弱的教訓。在末節最後3分鐘到1分30秒期間，灰狼90秒內打出7：0攻勢，戈貝爾完成一次三分打，之後愛德華茲拿到進攻籃板二次進攻取分，回過頭來戈貝爾再度接獲蘭德爾助攻灌籃得分，馬刺則被迫進行高難度中距離跳投，基本上只能靠攻防轉換取分，攻防兩端都被壓制。即便灰狼陣容深度單薄（全場僅8人輪換），但愛德華茲（Anthony Edwards）再次證明了他為何被稱為「喬丹接班人」。全場轟下36分，其中16分集中在關鍵末節。統計顯示，愛德華茲25歲前在季後賽已18次單場破30分，歷史上僅次於詹姆斯、科比與杜蘭特。 馬刺的教訓在於末節對他的夾擊不夠果斷，讓他在體能透支的情況下依然能多次殺入內線取分。馬刺在沒有文班亞馬站禁區的情況下，實在很難限制愛德華茲，最近兩場比賽愛德華茲場均34分，他的運動能力似乎正在恢復，已經擺脫膝傷陰霾，這對馬刺來說不是好消息。馬刺主帥強森（Mitch Johnson）賽後直指對手從開賽起就對文班亞馬進行「令人作嘔」的拉拽與推擠，而裁判卻缺乏保護。文班亞馬的肘擊動作更像是長期遭受粗暴對抗後的「防禦性本能」。馬刺必須學會如何在更激烈的季後賽尺度下生存。教練團需教導球員利用擋拆製造錯位，減少不必要的個人強投，並更聰明地利用身體接觸去向裁判施壓，而非在情緒失控後造成減員。季後賽本來就是男人的戰爭，哨音會變少，球員得適應對手身體對抗升級，並且控制住自己的情緒。今天很顯人就是灰狼打「成人籃球」運用成功之處。文班亞馬各種意義上就像是約基奇（Nikola Jokic）的反面，後者有時候太冷靜的，缺乏激情，而季後賽你需要一些動力來推動疲憊的身體。而文班亞馬則相反，他太執著和渴望了，這是好事，但需要學會平衡的藝術，將此化為動力，而非失控成暴力行為。聯盟的目的達到了，兩隊重回起跑線，極大概率會戰至搶七。馬刺若想拿回主動權，哈珀的定位提升與文班亞馬的護筐穩定性將是重中之重。而對於灰狼，如何分擔愛德華茲的進攻重擔，將是能否守住優勢的關鍵。周三的天王山之戰，雙方都沒有退路。