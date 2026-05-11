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明尼蘇達灰狼隊今（11）日在主場以114：109險勝聖安東尼奧馬刺，將系列賽大比分扳成2：2平手。灰狼頭號球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）再度展現接班聯盟第一人的氣勢，他在生涯前50場季後賽的五項基礎數據分別超越了5位NBA傳奇得分後衛。賽後他感性表示，這場意義重大的關鍵勝利是要獻給他在母親節到場觀賽的母親。愛德華茲今日出戰40分鐘，以極高效率的22投13中轟下36分、6籃板及2助攻。根據美媒《Real App》統計，愛德華茲在生涯前50場季後賽的累積表現，已經全面超越了五位歷史級名人堂球星：他的得分超越韋德（Dwyane Wade），助攻超越哈登（James Harden），三分球命中數超越湯普森（Klay Thompson），抄截數超越科比（Kobe Bryant），獲勝場次超越喬丹（Michael Jordan）。此外，這也是愛德華茲在25歲前第18次於季後賽砍下超過30分，追平了韋德，在NBA歷史上僅次於詹姆斯（30次）、科比（26次）與杜蘭特（22次）。賽後談及這場關鍵勝利的動力，愛德華茲表示：「今天是母親節（美國時間），我只想為我媽媽贏下這場比賽。」除了家庭的支持，他也將自己的成長歸功於身邊的人：「你越長大就越成熟，這與我周圍的人有關，他們真的希望看到我成功，不讓我休息任何一天並緊盯著我，我感激我圈子裡的每個人。」值得一提的是，灰狼另一位球星蘭德爾（Julius Randle）今日也繳出12分、8籃板，他的母親與妻子同樣到場觀賽。蘭德爾表示，能有這兩位堅強女性的支持對他意義非凡，這也是球隊能在此役展現韌性的原因。雖然馬刺王牌文班亞馬（Victor Wembanyama）在第二節遭驅逐，但愛德華茲認為比賽並未因此變得輕鬆：「文班亞馬不在場對我們來說更艱難，因為比賽節奏變快了，馬刺其他人打得更鬆散。當然，文班亞馬真的太高了，他站在那裡就像把籃框蓋住一樣。」NBA官方賽後也評價道：「當灰狼需要得分時，愛德華茲總能挺身而出！」