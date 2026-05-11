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雖然聖安東尼奧馬刺今（11）日以109：114遺憾敗給明尼蘇達灰狼，導致系列賽戰成2比2平手，但馬刺球迷卻在悲情中看到一線曙光。在當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）於第二節遭驅逐的困境下，20歲的新秀後衛哈波（Dylan Harper）挺身而出，不僅刷新生涯季後賽得分新高，更寫下了自隊史傳奇吉諾比利（Manu Ginobili）後首見的罕見紀錄。根據《StatMuse》數據統計，哈波今日替補出賽攻下24分、7籃板與3抄截，且投籃命中率高達8投11中。這項數據讓他成為自「鬼切」吉諾比利以來，首位能在季後賽板凳出發，並同時取得至少「20分、5籃板、3抄截」的馬刺球員。作為一名同樣使用左手進攻、且具備無畏精神的後衛，哈波在此役展現出的競爭心與戰術執行力，與年輕時期的吉諾比利極其神似，這也讓他在賽後迅速成為聖安東尼奧當地媒體與球迷討論的焦點。目前馬刺陣容中，後場已有高薪續約的福克斯（De'Aaron Fox）與穩定成長的卡索（Stephon Castle）坐鎮，這也意味著哈波（Dylan Harper）在職業生涯初期將被定位為替補領袖。然而，他在今日關鍵戰役中展現出的「大賽屬性」，證明了他不僅能填補文班亞馬退場後的戰力缺口，未來更有潛力成長為聯盟最具殺傷力的板凳暴徒。儘管第四戰遺憾落敗，但哈波的橫空出世無疑為馬刺注入了強心針。隨著系列賽回到2比2的原點，馬刺將於週三（13日）上午8點回到聖安東尼奧主場進行關鍵的第五戰（Game 5）。屆時文班亞馬（Victor Wembanyama）預計將回歸賽場，搭配今日打出信心的哈波，馬刺將全力爭取聽牌優勢。