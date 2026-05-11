休士頓太空人在2026年賽季陷入前所未有的低迷。截至目前為止，太空人僅繳出16勝25敗的戰績，不僅在美聯西區墊底，放眼全聯盟戰績也僅領先紐約大都會與舊金山巨人一場勝差。隨著季後賽希望渺茫，外界預期太空人極可能在交易截止日前轉身成為「賣家」。
戰績不佳 太空人恐拆隊重建
太空人決定「打掉重練」，陣中包括帕雷德斯（Isaac Paredes）、阿布瑞尤（Bryan Abreu）、守護神海德（Josh Hader）以及游擊手佩尼亞（Jeremy Peña）都將是各隊爭奪的目標。然而，其中最受矚目的焦點，莫過於當家重砲阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）。
重磅交易醞釀中？ 美媒預期回報超過索托交易案
根據《USA Today》記者Bob Nightengale報導，一名大聯盟球團高層指出，若太空人決定送走阿瓦瑞茲，所換回的籌碼將會是「世代級」的回報。該名高層表示「如果他們真的交易他，我認為他們得到的包裹會比當年國民隊交易索托（Juan Soto）時還要更好。」
回顧2022年，國民將索托送往教士隊時，換回了包括伍德（James Wood）、艾布蘭（CJ Abrams）、高爾（MacKenzie Gore）等一眾頂級新秀與即戰力。若太空人能獲得同等級、甚至更優渥的回報，將能迅速填補農場深度，為球隊的長期重建奠定基礎。
儘管索托在當年的交易中更為年輕且薪資較低，但專家認為阿爾瓦雷斯是更純粹的強打者，能為任何爭冠球隊提供即時的火力升級。對於極度缺乏長打威脅的競爭者來說，付出大量頂級新秀來換取這位古巴重砲絕對值得。
雖然從戰略角度來看，高額回報極具誘惑力，但現實中交易阿爾瓦雷斯對休士頓球迷來說將是極其沈重的打擊。目前外界普遍認為，太空人球團不太可能真的送走這位看板球星。
資料來源：《The Sporting News》
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太空人決定「打掉重練」，陣中包括帕雷德斯（Isaac Paredes）、阿布瑞尤（Bryan Abreu）、守護神海德（Josh Hader）以及游擊手佩尼亞（Jeremy Peña）都將是各隊爭奪的目標。然而，其中最受矚目的焦點，莫過於當家重砲阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）。
重磅交易醞釀中？ 美媒預期回報超過索托交易案
根據《USA Today》記者Bob Nightengale報導，一名大聯盟球團高層指出，若太空人決定送走阿瓦瑞茲，所換回的籌碼將會是「世代級」的回報。該名高層表示「如果他們真的交易他，我認為他們得到的包裹會比當年國民隊交易索托（Juan Soto）時還要更好。」
回顧2022年，國民將索托送往教士隊時，換回了包括伍德（James Wood）、艾布蘭（CJ Abrams）、高爾（MacKenzie Gore）等一眾頂級新秀與即戰力。若太空人能獲得同等級、甚至更優渥的回報，將能迅速填補農場深度，為球隊的長期重建奠定基礎。
儘管索托在當年的交易中更為年輕且薪資較低，但專家認為阿爾瓦雷斯是更純粹的強打者，能為任何爭冠球隊提供即時的火力升級。對於極度缺乏長打威脅的競爭者來說，付出大量頂級新秀來換取這位古巴重砲絕對值得。
雖然從戰略角度來看，高額回報極具誘惑力，但現實中交易阿爾瓦雷斯對休士頓球迷來說將是極其沈重的打擊。目前外界普遍認為，太空人球團不太可能真的送走這位看板球星。
資料來源：《The Sporting News》