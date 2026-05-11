紐約大都會今年開季表現極其低迷，目前僅拿下15勝25敗，在國聯東區墊底，豪華的陣容與戰績不成正比，而根據《USA Today）記者Bob Nightengale指出，大都會在整個2025年賽季以及截至目前為止的2026年賽季，大都會只要在8局結束後陷入落後，球隊一勝難求，勝率是「0」
大都會韌性全無？ 陷入落後難逆轉勝
Nightengale表示：「這點很難讓人相信，但自2024賽季結束以來，大都會隊在進入第九局前處於落後的比賽中，至今竟然一場都沒有贏過。」這代表在過去的一年多。只要大都會在打完八局後比分落後，最終結果無一例外全是敗仗。
雖然大都會隊本季曾在與匹茲堡海盜隊的比賽中戰至延長賽並取勝，但若嚴格定義為「九局常規賽中，帶著落後比分進入第九局」的情況，大都會的逆轉成功率是慘淡的0%。
戰績慘淡 本賽季大都會該何去何從？
這種缺乏九局下半逆轉或末局反撲能力的現象，在大聯盟中極其罕見。尤其這項數據還橫跨了2025年整整162場例行賽，更顯得大都會在關鍵時刻的火力斷層與心理素質堪憂。截至目前，大都會本季僅獲得 15 場勝利，與休士頓太空人隊、舊金山巨人隊在全聯盟墊底的邊緣徘徊。
這項「末局落後必敗」的魔咒，只是大都會近期慘淡經營的一個縮影。雖然只需要一場九局下的逆轉勝就能打破這項尷尬紀錄，但在球隊氣氛低迷、打線手感冰冷的現況下，這支豪門球隊，何時能找回昔日的韌性，仍是個未知數。
資料來源：《The Sporting News》
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Nightengale表示：「這點很難讓人相信，但自2024賽季結束以來，大都會隊在進入第九局前處於落後的比賽中，至今竟然一場都沒有贏過。」這代表在過去的一年多。只要大都會在打完八局後比分落後，最終結果無一例外全是敗仗。
雖然大都會隊本季曾在與匹茲堡海盜隊的比賽中戰至延長賽並取勝，但若嚴格定義為「九局常規賽中，帶著落後比分進入第九局」的情況，大都會的逆轉成功率是慘淡的0%。
戰績慘淡 本賽季大都會該何去何從？
這種缺乏九局下半逆轉或末局反撲能力的現象，在大聯盟中極其罕見。尤其這項數據還橫跨了2025年整整162場例行賽，更顯得大都會在關鍵時刻的火力斷層與心理素質堪憂。截至目前，大都會本季僅獲得 15 場勝利，與休士頓太空人隊、舊金山巨人隊在全聯盟墊底的邊緣徘徊。
這項「末局落後必敗」的魔咒，只是大都會近期慘淡經營的一個縮影。雖然只需要一場九局下的逆轉勝就能打破這項尷尬紀錄，但在球隊氣氛低迷、打線手感冰冷的現況下，這支豪門球隊，何時能找回昔日的韌性，仍是個未知數。
資料來源：《The Sporting News》