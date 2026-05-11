我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA季後賽西區準決賽第四戰打出火藥味，明尼蘇達灰狼球星里德（Naz Reid）在第二節剩餘8分39秒時，遭到聖安東尼奧馬刺巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）重肘擊中頸部與喉嚨。雖然文班亞馬隨即因二級惡意犯規遭驅逐，但里德在賽後僅冷回：「痛苦，就是肉體遠離了軟弱的記號。」不過，馬刺教頭強森（Mitch Johnson）對裁判的怒火，讓這場爭議持續升溫。即便遭遇劇烈撞擊，里德並未退縮，他全場出賽31分鐘，貢獻15分、9籃板與4助攻數據，成為灰狼以114：109逆轉戰局、扳平系列賽的關鍵人物。賽後被問到文班亞馬那記重肘時，里德冷冷地丟出一句特種部隊名言：「痛苦，就是你的肉體遠離了軟弱的記號，就這樣。」真男人霸氣回應瞬間引發社群媒體瘋傳。相較於灰狼的硬氣，馬刺代理教頭強森（Mitch Johnson）則對自家球星的處境感到極度失望。強森在記者會上重砲批評裁判無視對手對文班亞馬施加的過度肢體暴力：「人們試圖加諸在他身上的暴力，以及裁判缺乏保護的態度，真的讓人非常失望。」強森甚至用了極其嚴厲的措辭：「看到他這麼專業、成熟地試圖對抗這一切，卻得不到應有的哨音保護，某種程度上這讓人感到作嘔。如果掌控比賽的人不打算保護球員，那麼他遲早得被迫自己保護自己，我們其實已經要求他這麼做一段時間了。」對於場上的紛紛擾擾，文班亞馬（Victor Wembanyama）本人倒是顯得十分坦然。在離場前僅攻下4分、4籃板的他，對場上的強烈肢體接觸抱持簡單的看法，認為這在NBA季後賽中是家常便飯，不需要過度反應。