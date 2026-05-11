我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇隊的「可愛」時代是否即將畫下句點？隨著2026年選秀樂透抽籤落幕，快艇隊在重建道路上展現了驚人的效率。美國體育記者西德里（Evan Sidery）近日撰文指出，快艇目前手中已掌握大量優質資產，現在正是將當家球星雷納德（Kawhi Leonard）擺上交易桌的最佳時機。而在眾多潛在下家中，金州勇士隊對這位兩屆FMVP的濃厚興趣已是聯盟公開的秘密。這波重建的核心源於快艇季中與印第安納溜馬及克里夫蘭騎士的重磅交易。當時快艇果斷扣下重建扳機，將中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）送往溜馬，並將哈登（James Harden）送至騎士，藉此換回多項未來核心資產。就這麼剛好，最終抽籤結果正巧落在第5順位，讓這枚極具價值的選秀權正式歸屬於快艇，溜馬可謂「賭錯」落空，成為快艇加速重建的神助攻。受惠於上述交易與今日的抽籤結果目前快艇手中的重建資產已相當紮實，包含透過交易取得的全明星級控衛加蘭（Darius Garland）、擁有高潛力的側翼新星馬圖林（Bennedict Mathurin），加上今日剛入袋的2026年選秀大會第5順位籤，以及手中握有一個來自2029年的無保護首輪選秀權。西德里表示，鑑於快艇目前的重建現況，只要雷納德那份即將到期的合約在今夏不因薪資空間規避問題而受阻，球隊現在就該積極尋求交易。在眾多追求者中，金州勇士隊被認為是最有誠意的買家。近期不斷有消息傳出，勇士管理層在續約總教練科爾（Steve Kerr）後，正急於為柯瑞（Stephen Curry）尋找另一位具有統治力的搭檔。儘管雷納德有傷病史，但他本賽季末段展現的攻守穩定性，依然讓爭冠球隊垂涎。美記指出，快艇有望透過雷納德，從勇士手中換取，甚至更多具備即戰力的年輕球員。對於勇士而言，若能組成「柯瑞 + 雷納德」的組合，將能立即填補巴特勒（Jummy Butler）因傷缺陣後的側翼缺口，重新拿回爭冠門票。快艇若能在今夏成功送走雷納德，不僅能釋放巨大的薪資壓力，更能在2026年這個「選秀大年」中掌握複數個前十順位籤（目前的第5順位加上潛在的勇士選秀籤）。西德里分析道：「快艇現在已具備年輕核心，圍繞加蘭與馬圖林重建是明智之舉。將雷納德送到急需爭冠的勇士，對雙方而言都是各取所需的完美交易。」這筆潛在的震撼交易若能成行，無疑將改變西區聯盟的競爭格局，讓勇士重返爭冠行列，同時讓快艇加速完成華麗轉身。